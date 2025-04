Cultura dell’inclusione, promuovere l’interdipendenza positiva, valorizzando le diversità come opportunità di crescita e costruendo ambienti di apprendimento capaci di accogliere e valorizzare ogni singolo individuo. È dimostrato: tanto a scuola, quanto negli ambienti di lavoro, nessuno può bastare a sé stesso. Il lavoro di squadra, la condivisione di conoscenze, competenze e abilità, alla base del metodo del Cooperative Learning rappresentano la più valida alternativa alle dinamiche di competizione, individualismo ed emarginazione.

È un invito alla formazione-azione l’evento pensato dalla Cooperativa i Figli della Luna LA SCUOLA INCLUSIVA, PER NON UNO, NON UNA DI MENO. Rivolto a tutti i docenti, sia curriculari che di sostegno, educatori, psicologi, assistenti sociali, genitori, si terrà a Corigliano-Rossano il prossimo sabato 12 aprile.

Promosso nell’ambito del progetto COOPERATIVE LEARNING…GIOCO DI SQUADRE, CLASSE VINCENTE!! finanziato con fondi Next Generation EU PNRR M 5 C 3 Investimento 1 3. Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore, l’evento formativo è patrocinato dalla Regione Calabria, dall’Università di Verona, dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, dai Comuni di Corigliano-Rossano e Crosia, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Erodoto, le associazioni InAgorà e Il Sorriso.

Al termine dell’evento che è a partecipazione gratuita, ma con pre-iscrizione obbligatoria, sarà rilasciato un attestato. Il modulo di partecipazione, compilato in ogni sua parte, andrà inviato all’indirizzo info.ifiglidellaluna@libero.it entro sabato 5 aprile.

L’evento sarà suddiviso in due momenti. Nel primo, coordinati dal comunicatore strategico Lenin Montesanto, interverranno Domenica Puntorieri, neuropsichiatra infantile dell’ASP di Cosenza che relazionerà sul tema Cooperare per crescere; ed il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Amarelli Tiziana Cerbino su La voce della Scuola. La scuola inclusiva: approccio educativo didattico InAgorà Per non uno, non una di meno. È, questo, il tema sul quale interverrà, invece, Stefania Lamberti, responsabile del gruppo studio – ricerca – formazione - Cooperative learning CSI dell’Università degli Studi di Verona. Seguirà l’intervento di Marta Milani, professore associato del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona. - Verso scuole InAgorà del non uno non una di meno è il titolo del filmato che sarà proiettato a conclusione della prima parte del seminario.

La seconda parte del seminario, in programma dalle ore 11 alle ore 13,30 prevede il workshop, lavori in gruppo per sperimentare quanto appreso, a cura di Stefania Lamberti e Marta Milani. In particolare ci si confronterà sulla Classbuilding e insegnamento diretto di abilità sociali e le dieci modalità di interdipendenza positiva. Per info e iscrizioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa al 339 5290518. –