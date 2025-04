Un riconoscimento all’innovazione didattica, uno strumento per promuovere la media education, un format inedito per coinvolgere gli studenti sui social. Il Premio Speciale “Lucia Abiuso”, ideato dal Co.Re.Com. Calabria, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e con il patrocinio di AGCOM - dedicato alla memoria della compianta insegnante catanzarese e figura di riferimento per la scuola calabrese - è arrivato al momento solenne della consegna dei riconoscimenti. L’appuntamento è fissato per sabato 12 aprile – a tre anni dalla scomparsa di Lucia Abiuso – con inizio alle ore 10, nella Sala del Cenacolo dell’ITTS “Scalfaro” in Piazza Matteotti a Catanzaro.

Il concorso nazionale ha coinvolto le scuole primarie, secondarie e le università, nella realizzazione di opere audiovisive originali da parte di ragazze e ragazzi sui temi della sicurezza in rete e dell’uso responsabile dei social media. La Calabria ha fatto ancora da pioniera perché, per la prima volta, un Co.Re.Com. italiano ha adottato un sistema di votazione social per un concorso scolastico, invitando gli studenti ad esprimere i propri “like” ai video e valorizzando il coinvolgimento attivo dei giovani.

Un progetto che si inserisce nel percorso avviato dal Co.Re.Com. Calabria per la tutela dei minori nel contesto digitale, in particolare mirato al contrasto al cyberbullismo, stimolando la creatività nell’utilizzo del linguaggio multimediale. Le attività hanno visto una massiccia partecipazione da parte degli istituti scolastici nella produzione di contenuti audiovisivi che ha permesso di stimolare la riflessione sui rischi della rete. I tre video che hanno riscosso il maggiore gradimento saranno premiati come vincitori dai componenti del Co.Re.Com. Calabria – il Presidente Fulvio Scarpino, il Vicepresidente Mario Mazza e il Segretario Pasquale Petrolo - con un ulteriore riconoscimento speciale per l’opera più apprezzata in assoluto.

Alla cerimonia porteranno i propri saluti Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro; Carola Barbato, Coordinatrice dei Presidenti dei Corecom d’Italia; Antonio Montuoro, Segretario della commissione regionale anti ‘ndrangheta, Filippo Mancuso, Presidente del Consiglio regionale della Calabria. Interverranno poi Franca Falduto, Responsabile regionale delle Consulte provinciali studentesche U.S.R. Calabria; Antonio Marziale, Garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; Claudio Maniago, Arcivescovo di Catanzaro-Squillace. Concluderà Wanda Ferro, Sottosegretario Ministero dell'Interno.

“La giornata offrirà l’occasione preziosa per ricordare, attraverso delle testimonianze dei familiari e di chi ha condiviso momenti di impegno professionale e istituzionale, la figura di Lucia Abiuso che con competenza, dedizione e passione ha lasciato un segno indelebile nell’innovazione digitale della scuola calabrese”, spiegano i componenti del Corecom Calabria.

“Il Premio vuole rappresentare un tributo all’impegno degli insegnanti e al talento dei giovani, incoraggiando una cultura digitale più consapevole e responsabile. Un’iniziativa che sarà rilanciata e rafforzata anche nel prossimo anno scolastico, attraverso un nuovo bando rivolto alle scuole, con l’obiettivo di stimolare l’interazione positiva sui social e dare visibilità ai contenuti realizzati dai ragazzi. Così facendo, si possono promuovere strumenti educativi innovativi in grado di aiutare le fasce più a rischio ad orientarsi rispetto ai pericoli e alle opportunità della rete”.