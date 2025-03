di DON MICHELE ROMANO - La pagina del Vangelo di oggi (Gv 4, 43-54), ci introduce nella cosiddetta "terza tappa", dell'Annuncio di fede di Gesù. Dopo l'Annuncio fatto agli Ebrei ortodossi, che non credono in Lui come Messia, Gesù si rivolge poi, ai Samaritani, considerati eretici e pubblicani, che, tuttavia, accettano la testimonianza di una donna e quella di Gesù, pur non avendo visto alcun prodigio (Gv 4, 1-42), ed oggi, è alle prese con i pagani, a Cana di Galilea, dove si racconta del secondo "segno". Il protagonista è un Funzionario del re Erode Antipa, che vede nella guarigione del figlio, questo chiaro "segno" di Gesù, e credete lui (ancor prima di vedere il segno!), e poi tutta la sua famiglia. Certo il funzionario è un uomo potente, abituato ad essere riverito, ma a un certo punto si rende conto che non è "onnipotente". Ci sono eventi, come la malattia del figlio, che lo induce nella frustrazione, quasi vive un delirio di impotenza, che lo porta a sperare in Colui che tutto può! Chi di noi, del resto, non ha fatto esperienza del dolore, di sentirsi, cioè "impotenti", in momenti in cui siamo attanagliati dal dolore, ed è lì che capiamo, quanto Dio sia necessario alla nostra vita! Ogni sofferenza, o per meglio dire: ogni "potatura" di Dio, possiamo viverla: o cadendo nella disperazione, o come una grande opportunità, per la nostra fede e la nostra conversione! Spesso, è la nostra "cecità spirituale", che ci impedisce di riconoscere quelle che, da un po' di tempo, mi piace chiamare le "Dio-Incidenze", ovvero gli interventi di Dio nella nostra vita! Quante volte, ahimè, anziché andare alla ricerca di Gesù, come ha fatto il funzionario del re, per ottenere le guarigione dei nostri cari (quando, non di noi stessi), ricorriamo esclusivamente a "Luminari" della Scienza, alle medicine, agli interventi negli ospedali, ecc.! Sappiamo, tuttavia, che il funzionario, da persona avvenuta e puntuale, "ricostruisce" il momento in cui Gesù, è entrato nella sua vita: "Un'ora dopo mezzogiorno" (v 52b), e riconosce il miracolo, come azione potente di Dio. Questo è un passaggio assai importante, anche per ognuno di noi: C'è sempre un mezzogiorno nella nostra vita, nel quale Dio si manifesta: *Mezzogiorno* (ora sesta per i Romani), è un tempo preciso nella Bibbia!

È l'Ora nella quale Dio realizza prodigi meravigliosi: Nell'Ora "sesta" avverrà l'Annunciazione a Maria;

A mezzogiorno, Gesù incontra la Samaritana al pozzo; Anche San Paolo, conoscerà un "Mezzogiorno di fuoco"; Verso mezzogiorno, Pilato riconoscerà Gesù, Re dei Giudei; E poi, come non ricordare l'agonia di Gesù sulla Croce: "Da mezzogiorno, fino alle tre del pomeriggio. Anche oggi, nella Chiesa, quest'Ora è "centrale", sia per l'Àngelus, che per qualsivoglia Annuncio Ufficiale, di nomine ecclesiastiche, e quant'altro.

Negli eventi spesso negativi della nostra vita, anche di fronte alla morte fisica o interiore, Gesù ci sprona a non demordere, a credere

tuttononostante! Lui si manifesterà sempre nel nostro cammino, anche noi saremo guariti "per strada". Se, cioè, seguiamo il percorso del discepolato, soprattutto in questo cammino Quaresimale. Non sprechiamo il nostro tempo, nel rincorrere segni e prodigi, perché la vera Fede è tale, se ci porta a fidarci solo di quel Dio, che ci ha detto tutto, e si è rivelato pienamente, in Cristo Gesù. A tutti auguro sempre, un buon prosieguo nel cammino quaresimale.