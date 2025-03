di ANTONIO IAPICHINO – “La preghiera e la Parola di Dio nella vita di San Francesco di Paola”. Questo il tema di un incontro formativo della parrocchia “San Giovanni Battista” di Mirto Crosia. Iniziativa realizzata nell’ambito della scuola di preghiera parrocchiale “Signore, insegnaci a pregare”. La giornata culturale è stata moderata dal parroco don Giuseppe Ruffo. Il compito di relazionare è stato affidato a mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Emerito di Reggio Calabria-Bova e autore di numerose pubblicazioni riguardanti la vita, il pensiero e l’opera di San Francesco di Paola, nonché la sua spiritualità e l’Ordine dei Minimi di cui il santo paolano è fondatore. Mons. Morosini si è soffermato sull’importanza della preghiera nella vita di San Francesco, “Essa – ha detto - è un fedele ambasciatore che può arrivare là dove la carne non arriva. San Francesco – ha aggiunto il Vescovo - ha imparato a pregare in famiglia e nella comunità. Egli ha posto al centro della sua spiritualità Gesù Cristo”. Le devozione che San Francesco ha imparato da piccolo e che ha coltivato fino alla fine della sua esistenza terrena sono state caratterizzate dal culto alla Santissima Trinità, inoltre verso il culto delle cinque piaghe (devozione al Sacro Cuore) e ancora, Santa Messa, Adorazione Eucaristica, devozione alla Madonna e ai Santi. Il presule ha lanciato degli input. Ad esempio, come pregare? “Dare il primato a Dio, cioè, dare il giusto tempo al Signore, evitando distrazioni. Dunque, silenzio, raccoglimento, perseveranza e costanza. Non va poi dimenticato che l’ascolto della Parola di Dio è già preghiera. San Francesco quando parlava citava la Parola di Dio questo è segno che aveva una familiarità con la stessa Parola”. Al termine dell’incontro di mons. Morosini ha benedetto lo stendardo della nuova fraternità del Tom, Terz'Ordine dei Minimi, di Mirto Crosia e ha poi presieduto la Celebrazione della Santa Messa.