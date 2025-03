Continua l’impegno di Italia Viva Calabria a rafforzare la presenza del partito in ogni parte del territorio regionale, consolidando il suo ruolo di forza costruttiva e inclusiva, con una forte capacità di elaborazione programmatica e di risposta alle esigenze dei cittadini. Impegno e attenzione costanti su tutte le tematiche che interessano la comunità. Italia Viva si sta attrezzando con una squadra motivata, capace, consapevole delle sfide e determinata a condurre in porto un'azione quotidiana, strutturata per far conseguire al partito i risultati che merita. Dopo una fase di confronto con il segretario provinciale Ugo Pugliese, Filomena Greco, Commissario di Italia Viva per la Calabria, sta continuando l’opera di individuazione dei rappresentanti locali del partito. Per la provincia di Crotone Italia Viva ringrazia il dott. Pugliese per il lavoro politico che sta svolgendo nel territorio provinciale e che continuerà ancora con più tenacia insieme al sostegno di Antonio Bompignano. Forte della lunga esperienza maturata nelle fila della Margherita e assessore con delega a vice sindaco del comune di Strongoli, Bompignano saprà lavorare per il radicamento e il rafforzamento della presenza di Italia Viva e la puntualità della sua azione politica.