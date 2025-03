di ANTONIO IAPICHINO - È stato posto in congedo, per raggiunti limiti di età, il brigadiere Tindaro Francesco Munafò. Il militare, dopo 40 anni di attività nell'Arma dei Carabinieri ha concluso il suo percorso lavorativo nella cittadina di Mirto Crosia. Ha servito lo Stato in diverse realtà del Mezzogiorno d'Italia. Un lavoro lungo, garbato, sistematico, basato sul senso del dovere. In due diversi momenti della sua carriera ha operato nella stazione dei Carabinieri di Mirto Crosia. La prima volta è stata nel 1999, quando venne trasferito dal Comando provinciale Carabinieri di Taranto, appunto, al Comando della Stazione dei Carabinieri crosimirtese. "All'epoca - ha evidenziato il brigadiere Munafò - il comando stazione Carabinieri era retto dal luogotenente Salvatore Loria e in sottordine dal maresciallo Vincenzo Carlo Di Gennaro". Il 2015, da Mirto Crosia è stato trasferito al Comando Stazione Carabinieri di Cropalati. Dopo una breve esperienza in questo territorio, nel 2018, è stato trasferito al Reparto Nucleo Radiomobile Pronto intervento 112, dell'ex Compagnia Carabinieri di Rossano. Nel 2021 è giunto nella Stazione Carabinieri di Calopezzati come comandante interinale e, successivamente nel 2022, l'ultimo trasferimento, appunto, a Mirto Crosia, con il maresciallo capo Alessandro Greco. Ora è stato collocato in congedo, per fine carriera. Il papà del brigadiere Munafò era un maresciallo dei Carabinieri e il figlio dello stesso brigadiere, anch'egli maresciallo dei Carabinieri, attualmente presta servizio in Campania.