L'Assessore Pasquale Sconosciuto ha espresso parole di encomio e di vivo apprezzamento per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza che sono partiti alla volta dei Campi Flegrei, in Campania, per rispondere prontamente alla grave situazione di emergenza causata dal bradisismo in atto nell'area della città di Napoli, particolarmente a rischio. “L'intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cosenza – ha sottolineato l'assessore Pasquale Sconosciuto – si sta rivelando prezioso per far fronte alla crescente necessità di assistenza alla popolazione, ma anche per compiere verifiche strutturali e dar corso al recupero di beni essenziali dalle abitazioni che sono state evacuate, in quanto inagibili. Il mio plauso e il mio ringraziamento vanno a tutti i nostri vigili del fuoco impegnati in questo difficile momento nell'area dei Campi Flegrei e che, con la loro esperienza e preparazione, svolgono un ruolo e una funzione fondamentali per garantire la sicurezza delle persone e supportare le operazioni di evacuazione e recupero dei beni. Quel che maggiormente colpisce – ha detto ancora l'Assessore Sconosciuto - è il forte senso di responsabilità che stanno dimostrando, unito a valori importanti come la solidarietà e la generosità di cui si sono fatti sempre portatori ed interpreti e che sanno profondere e mettere a disposizione in ogni circostanza”.