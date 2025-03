Gli operai di Calabria Verde in collaborazione con le amministrazione comunale di Crosia e Calopezzati stanno pulendo l’alveo del torrente Fiumarella. “Si tratta – si legge in una nota sui social del Comune di Crosia - di un’azione fondamentale per garantire la sicurezza e scongiurare le esondazioni , fenomeno a cui siamo sempre più esposti dato l’alternarsi di periodi di forte siccità a momenti di piogge intense e copiose in poche ore”.