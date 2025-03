A Palazzo Campanella si sono svolte le premiazioni del concorso “RISPETTAMI - Percorsi artistici e letterari per riflettere sulla violenza di genere”, promosso dall’Osservatorio sulla violenza di genere e dalla Presidenza del Consiglio. All’iniziativa hanno partecipato 122 scuole di ogni ordine e grado.

Il concorso ha visto il coinvolgimento di giovani e giovanissimi studenti, invitati ad esprimersi e riflettere attraverso temi, dipinti e racconti sulla violenza di genere. Un’iniziativa per promuovere una maggiore consapevolezza su questo delicato tema, sensibilizzando le nuove generazioni e favorendo il dibattito nelle scuole.

All’evento, moderato dall’avv. Lucia Lipari, hanno preso parte il presidente del Consiglio Mancuso, l’assessore alla Cultura Capponi, il Garante dei diritti delle persone detenute Russo, il Garante per la tutela delle vittime di reato Lomonaco e l’assessore comunale Briante.

Per le Scuole primarie, sono state proclamate vincitrici le opere:

1) E-book “Impariamo a rispettarci. Un mondo di gentilezza”, classe 5^G dell’Istituto Comprensivo Nosside Pythagoras Moscato plesso Rodari 2 Saracinello -Reggio Calabria;

2) “Fermiamo la violenza”; “Basta violenza”; “Stop alla violenza sulle donne”; “No alla violenza sulle donne”; “La violenza sulle donne”; “No alla violenza”; “No alla violenza, sì alla pace”; “Basta violenza sulle donne”; “Non sottovalutateci mai”, classi 5^D, 5^E, 5^G dell’Istituto Comprensivo Don Milani De Matera Aprigliano di Cosenza;

3) pensieri e poesie “Schizzi d'Amore”, classe 5^A, scuola primaria "Scipione Valentini" dell’Istituto

Comprensivo “Don Milani De Matera” di Cosenza;

Per le Scuole secondarie di primo grado, sono state proclamate vincitrici le Opere:

1) Video Progetto “Mariposa” dell’Istituto Comprensivo "Bova-Condofuri-Bruzzano-Brancaleone”

•? ?Plesso di Palizzi;

2) Mail Art “Ad ogni viaggio ritrovo me stessa”, classi 2^B, 2^D, 3^A, 3^B dell’Istituto comprensivo

Bova Marina-Condofuri-Brancaleone-Bruzzano, plesso di Bruzzano e Brancaleone;

3) Video “Scegli il rispetto e la gentilezza”, classe 3^A dell’Istituto Comprensivo Bova MarinaCondofuri-Brancaleone-Bruzzano Zeffirio;

Per le Scuole secondarie di secondo grado, sono state proclamate vincitrici le Opere:

1) Manoscritto “Antartide” (sottotitolo: “Rinascita a nuova vita”) di Annunziata Margherita

Nucera, classe 5^A dell’Istituto d'Istruzione Superiore Liceo delle Scienze Umane “Nostro –

Repaci”, Villa San Giovanni;

2) Video “Panna acida” di Fatima Faddal, Liceo artistico “Preti Frangipane” di Reggio Calabria;

3) Manoscritto “A riveder le stelle” di Naomy Emilia Lombardo, Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria;

Assegnato il Premio Poesia: In ricordo di Loredana Scalone, alla poesia “Speranze calpestate” di Giulia Migliaccio, classe 2^D

dell’Istituto Comprensivo Casalinuovo - Catanzaro Sud;

In ricordo di Roberta Lanzino, alla poesia “Libera” classe 5^A, scuola primaria “Scipione Valentini” dell’Istituto Comprensivo “Don Milani De Matera” di Cosenza;

In ricordo di Maria Chindamo, alla poesia “Luce nel buio” di Anna Martello dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pizzini-Pisani, IPSEOA, Liceo Galilei” di Paola, sede Pizzini-Pisani.

La coordinatrice dell’Osservatorio, avv. Giusy Pino, ha sostenuto che “Il coinvolgimento di così tanti studenti dimostra quanto sia fondamentale continuare a parlare di violenza di genere fin dai banchi di scuola. Il nostro obiettivo è educare al rispetto e alla parità, fornendo ai più giovani gli strumenti per riconoscere e contrastare ogni forma di sopruso e discriminazione".

L’assessore Capponi ha aggiunto: “È stata una giornata emozionante. I ragazzi hanno messo in evidenza le loro vulnerabilità e solitudini, che hanno trasmesso a noi in modo toccante. L’evento di oggi, egregiamente organizzato dall’Osservatorio sulla violenza di genere, è stato utile per ribadire che si tratta di una battaglia che è principalmente culturale. La scuola, con gli studenti che rappresentano lo specchio della nostra società, riveste un ruolo fondamentale in questo percorso che deve accompagnarci tutti uniti verso nuove consapevolezze”.

A margine dell’evento, il presidente Mancuso, ha affermato che “La violenza di genere è un dramma che ci riguarda tutti. Fin qui abbiamo agito privilegiando sempre i provvedimenti concreti. L’ultimo ha riguardato il coinvolgimento dell’Aterp per assegnare alloggi pubblici alle donne che ne hanno bisogno. Anche quest’anno il segno tangibile del Consiglio è riscontrabile nell’avvio del dibattito, nella terza Commissione presieduta da Pasqualina Straface, della proposta di legge per il contrasto alla violenza di genere. Si tratta di un passo rilevante per dotare la Calabria di strumenti normativi efficaci. L’auspicio - ha sottolineato Mancuso - è che, attraverso un confronto costruttivo tra tutte le forze politiche, il testo possa presto approdare in Aula per l’approvazione definitiva”.