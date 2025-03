La Città ha rinnovato l’antico voto di fede al Santissimo Crocifisso sottoscritto per la prima volta il 5 marzo del 1943 quando i cassanesi gli chiesero protezione dai bombardamenti in corso a causa della Seconda guerra mondiale. Cassano ha ospitato i Comuni dell'Associazione Nazionale delle Città del Santissimo Crocifisso in occasione della celebrazione del Santo patrono, elemento che le accomuna e che, nella cittadina sibarita, come da tradizione, si celebra il primo venerdì di marzo ed è un momento molto sentito.

Si è trattato di una solenne e partecipatissima occasione istituzionale, organizzata nei minimi dettagli dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Papasso, che presiede anche l’Associazione delle Città del Santissimo Crocifisso, con la collaborazione dell’associazione “Streata Majstra” di Roberto La Regina, che ha riunito tantissimi Comuni provenienti dalla Calabria, Sicilia, Basilicata, Campania e dalla Puglia e che ha avuto un grandissimo successo viste le presenze e gli enti locali che hanno voluto essere alla giornata di celebrazioni.

L’evento si è svolto col seguente programma: accolte nel teatro comunale le delegazioni provenienti dai Comuni aderenti all’Associazione delle Città dove si è tenuto il saluto, moderato dal giornalista Mimmo Petroni, ambasciatore delle Città del Crocifisso, portato dal sindaco Papasso, dal segretario Giuseppe Semeraro e da Mons. Pasquale Morelli, assistente ecclesiastico dell’Associazione. Nel corso del saluto è stata conferita a S.E. il Prefetto di Cosenza, Dott.ssa Rosa Maria Padovano, assente per motivi familiari, la nomina ad Ambasciatrice delle Città del SS Crocifisso, che le sarà consegnata ufficialmente nelle prossime settimane. A seguiore è partito il corteo civico diretto verso la Basilica Cattedrale di “Santa Maria del Lauro” per il solenne Pontificale presieduto da S.E. Rev.ma Mons. Francesco Savino, Vescovo della Diocesi di Cassano All’Jonio e Vice Presidente CEI.

Durante la celebrazione c’è stata la lettura e il rinnovo del voto dei cassanesi al Crocifisso. Mentre, durante l’offertorio, è stata consegnata a Monsignor Salvino la lampada votiva donata dal direttivo dell’Associazione in omaggio al SS Crocifisso.

Oltre al sindaco Papasso, hanno partecipato alle celebrazioni, la giunta comunale e diversi rappresentanti del consiglio comunale, i rappresentanti dei comuni dell’Associazione delle Città del Santissimo Crocifisso, tantissimi cittadini e fedeli. Presenti anche l'assessore regionale Gianluca Gallo, i rappresentanti delle Forze dell'ordine del territorio (in particolare dei Carabinieri del Comando Provinciale e della Compagnia dei Carabinieri di Cassano) e la Polizia Locale (che ha portato il gonfalone della nostra città) guidata dalla comandante Anna Maria Aiello.