Il sindaco Franz Caruso, accompagnato dagli assessori Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto, ha effettuato un sopralluogo a contrada Iassa per l’avvio dei lavori di pulizia delle sponde dei fiumi Busento e Crati. “In sinergia con la Regione Calabria e Calabria Verde, su nostra esplicita richiesta – ha affermato il sindaco Franz Caruso – abbiamo avviato un’opera di grande importanza per la sicurezza dei cittadini e per la vivibilità delle sponde dei nostri fiumi, che finalmente ritorneranno ad essere ordinate e decorose. I lavori, che saranno portati avanti in regime di convenzione sono volti, inoltre, alla tutela ed alla valorizzazione ambientale e sono finalizzati a migliorare il deflusso idrico”.

“Il nostro obiettivo – ha proseguito Franz Caruso – è quello di rendere i nostri fiumi una risorsa, superandone e risolvendone criticità e problematiche. Ecco perché, abbiamo ideato una proposta progettuale, già finanziata per ben 4 milioni di euro, grazie al lavoro portato avanti dall’assessore Damiano Covelli e dal settore LLPP, destinata alla messa in sicurezza ed alla riqualificazione non solo del Busento e del Crati, ma anche del Campagnano. Daremo vita, così, ad un intervento di mitigazione del rischio idraulico nei bacini dei tre fiumi con la messa in sicurezza degli alvei, ovviamente nel pieno e rigoroso rispetto ambientale attraverso un’attenta tutela e salvaguardia della flora e della fauna dei bacini. Contemporaneamente sarà migliorata l’accessibilità e la pedonalità”.

“Nelle more – ha concluso il sindaco Franz Caruso – assicuriamo la dovuta sicurezza ai cittadini con i lavori partiti questa mattina che proseguiranno nelle prossime settimane per arrivare a Zumpano, Castrolibero e Rende”.