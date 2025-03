Il cantautore Dario Brunori e il direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari Filippo Demma sono ufficialmente cittadini onorari di Cassano All’Ionio. A sancirlo è stato il Consiglio comunale che si è riunito per discutere quattro punti posti all’ordine del giorno. Il primo ha riguardato l’approvazione dei lavori pubblici di somma urgenza Successivamente si è approvata l’acquisizione a titolo gratuito di quote azionarie capitale sociale So.Ri.Cal. S.p.A mentre gli ultimi due punti hanno riguardato le proposte del sindaco Giovanni Papasso di conferire la cittadinanza onoraria al cantautore calabrese Dario Brunori e al professore Filippo Demma, Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari.

Tanti gli interventi che si sono registrati nel corso dei lavori in particolare su Brunori e Demma. “Per il suo instancabile impegno – recita la motivazione scelta per conferire una delle massime onorificenze comunali a Brunori Sas letta dal sindaco Papasso – nel promuovere la cultura e il patrimonio della nostra terra e della nostra Regione. Perché ha sempre portato e porta con se?, nelle sue canzoni e nei suoi interventi pubblici, l’amore per la Calabria, trasformandola in uno dei temi centrali della sua arte. La sua musica e le sue parole, soprattutto dopo Sanremo, permettono alla Calabria di raggiungere un pubblico vastissimo, mettendo in luce la bellezza, la cultura e le tradizioni di una terra che spesso e? rimasta nell’ombra. “Una terra – come dice lui stesso – di contrasti, dove la bellezza convive con le difficoltà, dove il senso di appartenenza si scontra con il desiderio di esplorare altro. È un rapporto viscerale, di amore e di disillusione”. Con il suo impegno ha contribuito a rafforzare l’identità calabrese e a dimostrare come la nostra regione possa essere protagonista sulla scena musicale nazionale. Per tutto ciò, Dario Brunori e? una delle figure più rappresentative della nostra terra e merita di essere onorato dalla citta? di Cassano All’Ionio”.

Mentre al professore Demma il riconoscimento è arrivato “Per il suo straordinario lavoro nel rilancio e nella valorizzazione del patrimonio storico e archeologico del territorio di Cassano All’Ionio, della Sibaritide e della Calabria. Per aver, in particolare, dedicato la sua carriera alla scoperta e alla valorizzazione dell’antica Sybaris, una delle più importanti citta? dell’antichità, culla della civiltà moderna, antenata delle odierne polis, riportando alla luce tesori archeologici che raccontano la grandezza del nostro passato. Il suo impegno costante ha reso possibile la restituzione alla comunità di una parte fondamentale della nostra identità culturale, attirando l’attenzione internazionale sul sito archeologico di Sibari e sull’intero comprensorio. Grazie al suo lavoro, oggi Sibari non e? solo un luogo di memoria storica, ma una realtà viva che si proietta verso il futuro, con nuove opportunità di crescita e sviluppo. Filippo Demma e? il custode di questa ricchezza e, con il suo lavoro, ha reso Cassano All’Ionio e Sibari un faro per la valorizzazione del patrimonio culturale”. “Brunori e Demma – ha rimarcato ancora il sindaco Papasso – si sposano perfettamente con la nostra idea che abbiamo di valorizzazione del territorio. Entrambi, con il loro operato, sono diventati ambasciatori della bellezza e della storia della Calabria e di Cassano Sibari. Lo stesso modus operandi messo in campo dalla nostra amministrazione con Cassano Sibari per parlare delle nostre meraviglie e di quanto di bello c’è sul nostro territorio. Per questi motivi li abbiamo voluti come cittadini onorari, in segno di riconoscimento per il loro instancabile lavoro a favore della nostra meravigliosa terra”.

Prima della votazione finale, nel corso della sua dichiarazione di voto, il Presidente del Consiglio Comunale Lino Notaristefano ha lanciato ai colleghi consiglieri la proposta di inserire tra i nuovi cittadini cassanesi anche Claudio Dionesalvi, professore e giornalista cosentino, che da oltre vent’anni lavora senza risparmiarsi a Lauropoli in una delle zone più difficili del territorio cassanese. La proposta è stata positivamente accolta dal Sindaco Gianni Papasso, che per abbreviare l’iter burocratico ha chiesto al consiglio comunale di delegare la giunta comunale a deliberare per il conferimento della cittadinanza a Claudio Dionesalvi. La civica assise approvato all’unanimità e, dunque, nei prossimi giorni la giunta comunale si riunirà per ufficializzare la decisione.