Domenica 23 febbraio, tutto il gruppo Agesci Lamezia Terme 1° “don Saverio Gatti”, parrocchia della Cattedrale S.S. Pietro e Paolo, in occasione della "Giornata del Pensiero", vivrà un'attività nel centro storico di Nicastro con l'intento di apprezzarlo e conoscerlo meglio. La realtà parrocchiale ed il suo patrimonio storico-culturale offriranno ai ragazzi occasioni di scoperta, gioco, e avventura, ma soprattutto consentiranno loro di interloquire con chi abita il territorio. Per le Guide e gli Scout di tutto il mondo, il 22 febbraio è la Giornata Mondiale del pensiero (Thinking Day) e rappresenta il momento in cui si festeggia l’amicizia e la fratellanza internazionale. Come segno di vicinanza nei confronti di chi vive situazioni di disagio Guide e Scout si impegnano a raccogliere fondi (il "penny") in tutto il mondo. Il simbolico "penny" può essere destinato da ogni gruppo per una finalità in linea con i propri progetti e programmi educativi. Quest’anno il Gruppo Lamezia Terme 1° ha deciso di raccogliere le offerte da destinare alle persone in difficoltà della Cattedrale. Il ricavato sarà utilizzato per acquistare beni di prima necessità che la Caritas parrocchiale provvederà a distribuire. L’idea della Giornata mondiale del Pensiero nacque in occasione della quarta Conferenza Mondiale WAGGGS e, dal 1926, si celebra tutti gli anni il 22 febbraio, giorno della ricorrenza dei compleanni di Lord Baden-Powell, fondatore del Movimento Scout, e di sua moglie Olave, la Capo Guida Mondiale. Questa data rappresenta per tutte le Guide e gli Scout di tutto il mondo l’occasione di riflettere sul Movimento di fratellanza internazionale ed agire per rafforzarlo e sostenerlo. Lo scoutismo fece la sua prima comparsa a Lamezia Terme (allora Nicastro) nei primi mesi del 1959. Fu Don Saverio Gatti a riunire per la prima volta uno sparuto gruppetto di ragazzi nei locali della Cattedrale e a dare inizio, così, ad una delle più grandi esperienze di vita associativa nella nostra città, aprendo il Gruppo Nicastro 1°, oggi Lamezia Terme 1° dell'AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani). Don Saverio, il quale era già fortemente presente nella realtà giovanile, intuì il valore che il metodo scout potesse avere nella formazione dei giovani e ne fece uno strumento prediletto per il suo apostolato. A sessantacinque anni di distanza Lamezia Terme è una delle realtà in cui lo scoutismo continua ad essere una presenza vivace e significativa che oggi vede ben nove gruppi scout sul territorio con circa 700 scout tra adulti e ragazzi. Gli scout a Lamezia, come in ogni parte del mondo, continuano a dare testimonianza dei propri valori in ogni realtà in cui operano e si trovano che si tratti di attività lavorativa, attività politica, nel volontariato, nella realtà extra associative, nel terzo settore, cercando di compiere al meglio il proprio dovere e testimoniando i valori scout e cristiani appresi lungo il proprio cammino. Una volta scout per sempre scout. (Fonte contenuto e foto: Agesci Lamezia 1)