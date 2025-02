Per la seconda volta gli studenti, delle classi seconde e terze, di tutti i plessi della scuola secondaria di secondo grado dell’Istituto comprensivo Mandatoriccio, hanno avuto l’opportunità di partecipare al 6° convegno nazionale “Bully face – Il volto del bullismo”, promosso dall’Associzione UdiCon, che si è svolto a Roma, presso la “Sala Tirreno” della Regione Lazio.

È stata un’importante attività formativa, inserita nell’ambito della più ampia programmazione e pianificazione di efficaci azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo attuate dalla scuola guidata dalla dirigente scolastica, Mirella Pacifico, secondo quanto previsto dalle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.

Il Convegno è stato seguito da remoto anche dalle classi che non si sono recate nella capitale.

Un’azione sicuramente importante per i giovani alunni dell’Ic mandatoriccese. Sotto tanti punti di vista. A Roma, in una sede istituzionale, per riflettere e promuovere un uso positivo e critico della rete (internet) e prevenire possibili situazioni di disagio.

“Un viaggio – ha commentato la dirigente Pacifico - reso possibile grazie a UdiCon e al suo consigliere nazionale e presidente provinciale Ferruccio Colamaria. Un esempio bello – ha aggiunto la ds - di cooperazione tra scuola e associazioni del territorio che ha consentito di far partecipare la comunità scolastica a titolo completamente gratuito”.

Alla stessa dirigente non sono mancate parole di ringraziamento verso chi si è adoperato affinché tutto andasse per il meglio, quindi “un grazie sincero – ha detto - al collaboratore vicario, prof Gianluca Sabetta, che ha coordinato tutte le fasi organizzative, ai docenti accompagnatori, Assunta Palermo (referente bullismo e cyberbullismo), Chiara Misuri, Pasquale Santoro, Francesco Patitutcci, Anna Maria Gagliardi e il già citato Gianluca Sabetta. Come sua piacevole ed elegante abitudine, la dottoressa Pacifico, ha rivolto un particolare messaggio “agli studenti, che hanno ben rappresentato l’Istituto comprensivo Mandatoriccio in un seminario nazionale. È stata un’occasione di incontri e di confronto, ma anche di formazione e di crescita, gustando le bellezze architettoniche, storiche, e non solo, della nostra capitale.