Grande attesa per la tappa calabrese di Edoardo Ferrario, uno dei più brillanti comici italiani, che si esibirà oggi, giovedì 20 febbraio, ore 21, al Teatro Auditorium Unical con il suo acclamato show di stand up comedy: “Performante”, lo spettacolo che alterna con umorismo riflessioni su temi di grande attualità e considerazioni personali. L’evento è organizzato da Be Alternative Festival e L’Altro Teatro ; gli ultimi biglietti rimasti possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati e sul circuito TicketOne. “Tempi duri per i pigri e i poco mondani: non è più tollerata alcuna forma di ozio o di privacy, e oggi anche l’elettrauto sotto casa deve fare show business. Quindi manteniamo la calma e confrontiamoci con i temi che tediano le nostre pause pranzo: crisi climatica, iper-esposizione mediatica, ex compagni delle elementari riesumati come venditori di NFT, valutare se intraprendere la professione di neurologo o quella di streamer, la nostalgia di epoche vissute l’altro ieri, la suscettibilità estrema e il lavoro non retribuito dell’offeso telematico, la casa in campagna come unica possibilità residenziale, la motivazione dei guru disperati, la necessità di sentirsi un eroe e poi la speranza che, nonostante tutto, l’intelligenza artificiale possa risolvere tutti i nostri problemi, compreso quello della sua esistenza. Le certezze sono sempre meno ma, in un’epoca in cui siamo tutti chiamati a essere performanti, l’unico lusso al quale ambire è il tempo perso”. Edoardo Ferrario, dopo aver riscosso enorme successo in Europa e toccato undici città italiane, torna ad esibirsi dal vivo con la tournée invernale, partita dal Teatro Brancaccio di Roma, e l’Università della Calabria è pronta ad accogliere il suo umorismo Performante.