In quest’epoca di spasmodica rincorsa verso i nuovi mondi aperti e svelati dall’intelligenza artificiale, in cui ci si interroga su come riuscire a conciliare il nuovo che avanza con la difesa della creatività e delle capacità umane, e in cui le stesse categorie del privato, dell’originale, della libertà e della sicurezza tremano a non vedersi tutelate da regole e valori certi, sono tante le voci che tornano ad appellarsi al bisogno di classicità, di cultura e di un umanesimo rinnovato alla luce dei tempi che cambiano, ma che resta, o torna, ancora più necessario che mai.

La questione non è di quelle semplici e gli interrogativi che solleva sono e restano tanti e probabilmente aperti. Sarà proprio per questo che è utile analizzarla, parlarne, conversare sulle dimensioni che essa apre e farlo a più voci e tra più generazioni e professionalità.

È in questa linea che si inserisce l’appuntamento previsto per il pomeriggio di giovedì 13 febbraio, a Corigliano, presso i Salesiani, dal titolo È ANCORA POSSIBILE RIABITARE I CLASSICI?

Ma la domanda potrebbe anche essere declinata in forme simili, ma alternative, come chiedersi se non sia necessario oggi riabitare i classici o in che forme oggi riabitare i classici.

Nato dalla volontà di animare un vivace e sentito dibattito sul tema, l’incontro porrà al centro del confronto il libro di Alessandra Mazzei, pubblicato di recente dalla Jonia editrice, RIABITARE I CLASSICI – Levia itinera tra letteratura e vita, con la prefazione e presentazione, rispettivamente, della prof.ssa Franca Pinto Minerva e della Dirigente USR Calabria Provincia di Cosenza, Dott.ssa Loredana Giannicola.

La tavola rotonda vedrà la partecipazione di numerose voci chiamate a confrontarsi animatamente, dal professore emerito di Storia della Pedagogia dell’Unical, Giuseppe Trebisacce, Direttore editoriale che ha voluto e seguito l’uscita dell’opera, al prof. Giuseppe De Rosis, appassionato animatore culturale dei più partecipati salotti culturali del territorio, al già Dirigente scolastico del Polo liceale di Rossano ed esperto umanista, Antonio Pistoia, all’architetto Mariella Arcuri, che ha curato le illustrazioni che accompagnano e arricchiscono i capitoli del testo, alla sempre attenta e preziosa prof.ssa Anna Di Vico De Simone, che ha coordinato i ragazzi dei Licei di Corigliano nelle letture di alcune pagine più significative. A guidare l’organizzazione del pomeriggio culturale, muovere le fila del discorso e moderarlo l’ing. giornalista Annamaria Brunetti, la cui penna e la cui voce stanno sempre più incisivamente sostenendo interessanti dibattiti nella nostra comunità. L’incontro, che sarà anche allietato dagli intrattenimenti musicali della brava Miriam Zampelli, vedrà, chiaramente, la partecipazione dell’autrice, Alessandra Mazzei, che accoglierà le sollecitazioni che emergeranno dal confronto per curarne le conclusioni.

L’appuntamento, allora, a cui non mancare è per le 17.30 di giovedì 13 febbraio, presso la Sala Convegni del Centro Salesiani di Corigliano scalo, in via Provinciale.