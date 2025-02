Presso la sala conferenze "Don Carlo De Cardona" del Centro Direzionale della BCC Mediocrati di Rende, è stata ufficialmente svelata l'immagine che rappresenterà la 67ª edizione del Carnevale di Castrovillari e il Festival Internazionale del Folklore. Un evento che si preannuncia essere ancora una volta un trionfo di cultura, tradizione e colori.

L'immagine di quest'edizione è un capolavoro visivo che unisce la tradizione popolare calabrese con un tocco di modernità grafica. L'azzurro vibrante dello sfondo si fa portavoce di una festa che affonda le radici nel cuore della Calabria, mentre tre figure emblematiche della cultura popolare locale dominano il quadro: Pulcinella, Organtino e Giangurgolo.

Pulcinella, il celebre personaggio della Commedia dell'Arte, è rappresentato con il suo spirito gioviale e irriverente. Organtino, figura fondamentale del Carnevale di Castrovillari, e Giangurgolo, simbolo per eccellenza del teatro calabrese, sono pronti a saltare fuori dalle pagine e a invadere la scena. Le tre maschere non sono semplicemente disegni statici: sembrano quasi prendere vita, animandosi in un movimento che sembra voler interagire con il grande titolo "CARNEVALE", il quale si scompone e si piega per far spazio a queste figure iconiche. Un dinamismo che non è solo visivo, ma che ben riflette l'anima stessa della manifestazione.

La scelta grafica, ideata da Valeria Di Leone, non è casuale. Essa vuole evocare l'energia della festa, che ogni anno trasforma Castrovillari in un palcoscenico a cielo aperto dove ogni angolo della città diventa il centro di un racconto collettivo. Le maschere, realizzate dall’artista Anna Nigro, sono riprodotte con grande attenzione ai dettagli, mettendo in risalto ogni sfumatura dell'abbigliamento e le espressioni di chi da secoli porta avanti questa tradizione. Ogni dettaglio del costume e dei tratti facciali è eseguito con cura, restituendo l'anima e la storia di queste figure.

La stampa dell'immagine, curata da Printag di Francesco Gallicchio, ha contribuito a conferire una qualità impeccabile a questa rappresentazione visiva che presto sarà l’immagine della 67° edizione

Alla conferenza stampa, moderata dalla giornalista, Anna Rita Cardamone, sono intervenuti diverse personalità che hanno dato il loro contributo alla realizzazione dell'evento. Il Presidente della BCC Mediocrati di Rende, Nicola Paldino, “ha espresso grande soddisfazione per il ruolo che la banca riveste nel supportare iniziative culturali che celebrano la tradizione”. L'Assessore al Turismo della città di Castrovillari, Ernesto Bello, ha sottolineato “l'importanza del Carnevale come attrazione turistica e come vetrina della cultura locale”.

Quest’anno il corteo storico dell’Incoronazione di Re Carnevale è affidato alla vicino Morano Calabro e il sindaco, Mario Donadio ha sottolineato il “ruolo da protagonista; ne siamo orgogliosi e fieri. Portiamo la nostra eccellenza: la Festa della Bandiera con il suo corteo storico e il gruppo Musici Arma Murani segno tangibile di come la collaborazione sia l’elemento distintivo per rilanciare il nostro territorio”.

Il Presidente della Pro Loco di Castrovillari il il direttore artistico, rispettivamente, Eugenio Iannelli e Gerardo Bonifati, hanno confermato che “ anche quest’anno la città è pronta a offrire una manifestazione che celebra la storia e la vivacità del Carnevale, con eventi che coinvolgeranno migliaia di visitatori”.

Presenti altresì, il Presidente della F.I.T.P. Calabria, Marcello Perrone e il Presidente della Gas Pollino, Antonio Di Diego .

A colorare la conferenza stampa, alcune maschere del Concorso dei Gruppi, la bellezza del costume della “Pacchiana” e le maschere della farsa dialettale di Cerare Quintana, “Organtino” realizzate dai professori, Domenico Martire e Maura Bianchini.

Il Carnevale di Castrovillari, che quest'anno raggiunge la sua 67ª edizione, è pronto a trasformarsi nel cuore pulsante della tradizione e dello spettacolo. Con una serie di eventi che spaziano dalle sfilate alle performance artistiche, il Carnevale promette di essere un'esperienza coinvolgente per residenti e turisti, unendo divertimento, arte e cultura in un'unica grande festa. La conferenza stampa del programma si terrà il prossimo 13 febbraio alle ore 18,00 preso il “Cine Teatro Vittoria di Castrovillari