La giunta municipale, presieduta dal Sindaco Franz Caruso, ha approvato, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli, il progetto esecutivo per il recupero funzionale del Palazzetto dello Sport di Casali. Si tratta del progetto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione ed adeguamento sismico di una struttura che da anni attendeva di essere recuperata e riutilizzata non solo per la sua funzione originaria, quella legata alle manifestazioni sportive e alla pratica delle più diverse discipline, ma anche come struttura di ricovero del piano di Protezione civile, in caso di calamità. “Con l'approvazione in giunta del progetto definitivo – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – diamo seguito alla operazione di ristrutturazione del Palazzetto dello sport di Casali che da oltre un decennio attendeva di tornare ad esercitare la sua funzione originaria. Questa struttura – ha aggiunto Franz Caruso – per troppo tempo era stata abbandonata al suo destino, arrivando a rappresentare un vergognoso esempio di degrado. Ora, grazie all'attivismo della nostra Amministrazione comunale e dei tecnici di Palazzo dei Bruzi, siamo pronti a rilanciarla affinché si riappropri della sua vocazione e torni, in condizioni di assoluta sicurezza, nella disponibilità di quanti, in passato, utilizzavano il Palazzetto di Casali per la pratica di numerose attività sportive”. Il progetto di recupero funzionale e adeguamento sismico della struttura, è stato dichiarato ammissibile al finanziamento per un importo pari a € 3.835.041,60.

“La soddisfazione che mi sento di esternare discende – ha aggiunto Franz Caruso - dal lavoro portato avanti con impegno e determinazione in direzione dell'avvio a soluzione di una problematica atavica che ha penalizzato per lungo tempo la fruibilità di uno dei nostri impianti sportivi storici e più importanti”. “Quello approvato oggi dalla nostra Giunta – sottolinea dal canto suo l'Assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli – è un progetto di grande qualità che ha ottenuto il massimo punteggio nella graduatoria redatta al termine della manifestazione d'interesse indetta dalla Regione Calabria e nella quale ha ottenuto il primo posto. Duplice sarà la sua funzione. Da un lato la destinazione, come in passato, alle attività sportive, dall'altra quella di struttura di ricovero, in fase emergenziale, in caso di calamità. Infatti, il Palazzetto di Casali risulta inserito come struttura strategica, nel Piano di protezione Civile Comunale, elaborato grazie all'impegno dell'Assessore alla protezione civile Veronica Buffone. Sarà anche questa – ha concluso Covelli – un'opera che proseguirà il percorso di rigenerazione che l'Amministrazione comunale ha intrapreso in diversi quartieri della città e che ora sposta la sua attenzione sul quartiere di Casali”.