L’osservatorio astronomico “G. Galilei” del Liceo scientifico di Cariati, completamente remotizzato e automatizzato realizzato con fondi Pnrr, parteciperà come protagonista al Progetto NOCTIS, un'iniziativa scientifica di rilievo internazionale. Il progetto è guidato dall’Università di Genova, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e l’Università della Calabria, sotto la supervisione della prof.ssa Sandra Savaglio. Noctis nasce con l'obiettivo di creare una rete nazionale di osservatori astronomici e l’osservatorio “G. Galilei”, registrato al Minor Planet Center con il codice D75, è orgoglioso di farne parte insieme ad altre prestigiose strutture in Liguria, Toscana, Campania e Sicilia. Il progetto si propone di osservare e studiare fenomeni astronomici di grande interesse, tra cui: transiti di esopianeti, stelle variabili, monitoraggio di detriti spaziali, esplosioni cosmiche e transienti astronomici. Grazie a una copertura coordinata del cielo, la rete NOCTIS raccoglierà dati scientifici preziosi, complementari a quelli ottenuti con strumenti più potenti e di nuova generazione, contribuendo a una visione sempre più completa dell’Universo. Inoltre, il progetto avrà una forte valenza didattica e divulgativa, offrendo esperienze immersive per studenti e appassionati di astronomia. La partecipazione a questo progetto - ha affermato la dirigente scolastica Sara Giulia Aiello - consentirà di partecipare ad un programma di ricerca astronomica nazionale e internazionale rafforzando collaborazioni con istituzioni scientifiche di eccellenza offrendo agli studenti del Liceo Scientifico di Cariati notevoli opportunità didattiche aggiuntive. L’astronomia – ha affermato il professor Domenico Liguori responsabile dell’Osservatorio “G. Galilei” -non solo amplia la nostra comprensione dell’universo, ma stimola anche l’interesse per le discipline Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) sempre più presenti nei programmi scolastici. Per tutto questo-continua Liguori- ringrazio la Professoressa Sandra Savaglio per la fiducia che ci ha concesso e per la possibilità che ci offre di collaborare con grandi astrofisici di professione.