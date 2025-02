Sta continuando con ampio successo la rassegna “Viaggio nella lettura” pianificata con cura dal Circolo culturale “Zanotti Bianco” di Mirto Crosia. Un’azione, coordinata dal sociologo e giornalista Antonio Iapichino, presidente dello stesso circolo culturale, avviata lo scorso mese di ottobre e che si concluderà il prossimo 30 giugno. L’ultimo incontro, in ordine di tempo, è stato caratterizzato da una modalità diversa rispetto al solito: un appuntamento da remoto, a causa di impegni professionali fuori regione dell’autore: Francesco Lo Giudice. Il dottore di ricerca, di origine bisignanese, in questo periodo impegnato pe lavoro in Veneto, ha interagito per via telematica con il ‘Gruppo di lettura’ del suddetto circolo culturale. Un’azione dinamica. Attenta. Basata sulla decodifica, da parte dei lettori, del lavoro editoriale di cui il dottor Lo Giudice ne è stato il curatore: il secondo volume di “Governare Insieme – uno spazio utile per gli amministratori locali”, che raccoglie oltre 50 articoli scritti da circa 30 autori diversi, in particolare sindaci, ma anche assessori, consiglieri comunali e professionisti interessati ai temi del governo locale e dello sviluppo territoriale, ha le prefazioni di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Presidente nazionale dell’Anci e Giosi Ferrandino, Sindaco di Casamicciola Terme e componente del Comitato europeo delle Regioni. Numerosi i temi trattati durante l’interessante serata strutturata attraverso i dispositivi telematici. Lo Giudice è riuscito a offrire ai numerosi lettori opportunità di maggiore conoscenza dei vari argomenti trattati.