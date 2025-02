La città del Pollino, si prepara a vivere l'emozione e il fascino della sua manifestazione più iconica: il 67° Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore dal 23 Febbraio al 4 di Marzo 2025. Dopo settimane di attesa, sono state sciolte le riserve sul percorso ufficiale delle sfilate, che si snoderà lungo Via Polisportivo, Corso Calabria e Corso Garibaldi, per poi concludersi nella centralissima Piazza Municipio.

La decisione è stata presa a seguito di incontri tra il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco, le Forze dell'Ordine e l'Amministrazione Comunale, che hanno dato parere positivo in merito all'adeguamento dell'evento alle disposizioni del decreto sicurezza.

“Siamo riusciti a tutelare quella che era l’antica tradizione cittadina di svolgere il carnevale nel centro Città. Ovviamente tutto questo comporterà un grande sacrificio da parte nostra, anche economico, perché dobbiamo necessariamente osservare quello che è il nuovo decreto sulla sicurezza per garantire e dare serenità a quanti sfileranno e ai tanti turisti che parteciperanno all’evento carnascialesco” Così il direttore artistico della Pro Loco, Gerardo Bonifati.

Gli ha fatto eco il presidente Eugenio Iannelli. “Siamo riusciti a trovare la quadra di un serio problema e confermiamo il percorso storico. Superate le perplessità circolate in questi giorni quando si pensava ad un percorso alternativo. Siamo felici delle tante richiesta da parte di scuole, cittadini, molti anche dei paesi limitrofi, che vogliono essere protagonisti dell’evento carnascialesco. Ci aspettavamo questo calore e siamo particolarmente soddisfatti”

Per garantire lo svolgimento in piena sicurezza delle sfilate di giovedì, domenica e martedì, saranno impegnati oltre 300 steward, mentre mezzi di blocco saranno posizionati nei principali snodi viari per regolare il flusso del pubblico. Inoltre, nella centralissima Piazza D'Arienzo verrà installata una tensostruttura, che ospiterà diverse attività collaterali legate all'evento.

Intanto mentre le scuole e diverse abitazioni di Castrovillari sono diventate dei veri e propri laboratori sartoriali dove prenderanno forma i vari costumi che sfileranno nell’evento carnascialesco, venerdì 7 febbraio sarà svelata, nella storica sede della BCC Mediocrati di Rende, l’immagine della 67 edizione del Carnevale.

Il Carnevale di Castrovillari, considerato uno degli appuntamenti più importanti della tradizione carnascialesca calabrese, promette ancora una volta spettacolo, colori e divertimento per residenti e turisti. Un evento che, anno dopo anno, continua a rafforzare il legame tra cultura, tradizione e innovazione, regalando alla cittadina un'atmosfera di festa unica e coinvolgente.

Non resta che lasciarsi travolgere dall'energia del Carnevale e immergersi nella magia di questa storica manifestazione! (Foto di Asia Catucci)