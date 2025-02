"Con Giuseppe Lavia, la Calabria può continuare a sperare che le battaglie sindacali di rivendicazione dei diritti fatte in questi anni possano giungere finalmente a compimento". È quanto dichiara Francesco Beraldi, presidente di Federimprese Calabria – Claai, porgendo gli auguri di buon lavoro al neo eletto Segretario Generale della Cisl Calabria. "In qualità di figlio di Corigliano-Rossano, Lavia continuerà a rappresentare un punto di riferimento per il nostro territorio e siamo certi che saprà guidare il sindacato con impegno e passione".

"La sua visione di una Calabria generativa e resiliente è quella giusta per affrontare le sfide che ci attendono, e sono sicuro – aggiunge - che saprà coinvolgere le comunità in un progetto di rinascita e sviluppo. Sul piatto ci sono tantissime vertenze che vedono aziende e sindacati schierati dalla stessa e medesima parte". A partire da quelle riguardano proprio la Calabria del nord-est: dal completamento dell’ammodernamento della Ferrovia Jonica per finire alla realizzazione del nuovo tracciato della Statale 106 tra Sibari e Rossano, passando per la madre delle vertenze per il diritto alla salute, Federimprese Calabria – Claai sarà in prima linea, di fianco a quanti, compresi i sindacati, si mobiliteranno affinché questo territorio non perda opportunità importanti di sviluppo e di nuova occupazione.

"Inoltre – precisa il presidente di una delle quattro più importanti federazioni delle imprese calabresi - desidero esprimere, a nome di tutti gli associati, la nostra gratitudine a Tonino Russo, il Segretario uscente, per l'importante lavoro svolto in questi anni. Russo ha saputo rilanciare l'azione sindacale, ponendo l'attenzione su questioni fondamentali per il nord-est della Calabria e il suo impegno – conclude Francesco Beraldi - ha segnato un passo cruciale per sostenere le rivendicazioni e le esigenze del nostro territorio". Confidiamo che la collaborazione tra Cisl Calabria e Federimprese Calabria - Claai continuerà a essere proficua, lavorando insieme per il benessere e lo sviluppo della nostra regione.