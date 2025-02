E' stato presentato, nei giorni scorsi, presso la sala stampa della Camera dei Deputati di Roma il secondo volume della collana editoriale “Governare Insieme – uno spazio utile per gli amministratori locali” curato dal bisignanese, già sindfaco della città, Francesco Lo Giudice. Il volume, che raccoglie oltre 50 articoli scritti da circa 30 autori diversi, in particolare sindaci, ma anche assessori, consiglieri comunali e professionisti interessati ai temi del governo locale e dello sviluppo territoriale, ha le prefazioni di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Presidente nazionale dell’Anci e Giosi Ferrandino, Sindaco di Casamicciola Terme e componente del Comitato europeo delle Regioni.

L’evento è stato organizzato dall’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole minori” che riunisce 50 parlamentari di tutte le forze politiche ed è presieduto dall’on. Alessandro Caramiello, e ha come segretario il giornalista, scrittore e legislativo parlamentare, dott. Luca Antonio Pepe.

L’evento ha avuto una piena riuscita sia per i tanti partecipanti (alcune decine dei quali purtroppo sono rimaste bloccate all’ingresso per assenza di posti liberi nella sala) che per gli interessanti e attuali argomenti affrontati, primo fra tutti il difficile rapporto odierno tra le istituzioni centrali dello Stato e i numerosi e importanti Enti Locali del Paese, sede e fonte di un pluralismo culturale, storico, artistico ed economico tra i più apprezzati nel mondo.

Tra i partecipanti, anche diversi rappresentanti istituzionali: gli ex Sottosegretari di Stato, on. Pino Soriero e on. Dalila Nesci; l’Assessora del Comune di Napoli – Municipalità VI – dott. Mariarca Viscovo; La Consigliera Comunale di Castiglion Fibocchi (Arezzo) dott. Monica Tocchi, nella veste anche di Presidente dell’Associazione nazionale Amministratori per l’Ambiente; la Consigliera comunale della Città di Castrolibero (Cosenza) prof.ssa Anna Morrone; il Consigliere Comunale del Comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza) Andrea Capellini nella veste anche di componente del Comitato europeo delle Regioni; gli ex Sindaci di Caggiano (Na), Ercolano (Na), Fagnano Castello (Cs), l’ex Subcommissario Prefettizio di Roma Capitale, dott. Saverio Corasaniti; la segretaria dell’Assessora alle politiche sociali della Città di Roma Capitale, dott.ssa Susanna Polimanti; il Presidente dell’ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) dott. Salvatore Caggiano, dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica – Sez. Calabria) prof. Domenico Passarelli; il Presidente dell’Associazione nazionale Biologi senza Frontiere, dott. Giovanni Misasi; il Presidente del WWF Calabria Citra, prof. Giuseppe Rogato; l’ex Segretaria Nazionale dei Giovani Democratici, la dott. Caterina Cerroni; la Presidente dell’Associazione Eunomia centro studi e ricerche, prof.ssa Tina Zaccato, funzionari del Ministero dell’Interno, e diversi altri interessati e graditi ospiti. Di seguito il link per rivedere l'intera conferenza: https://youtu.be/igOPphaGVL0.

Lunedì 3 febbraio il dottor Lo Giudice, in collegamento dal Veneto, effttuerà una video-conferenza con il gruppo lettura del Circolo culturale "Zanotti Bianco" di Mirto Crosia, nell'ambito della rassegna "Viaggio nella lettura, a cura del sociologo e giornalista Antonio Iapichino, presidente dello stesso sodalizio ionico.