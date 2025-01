Grandi interpreti e registi del teatro italiano, produzioni di rilievo e una programmazione che abbraccia classici della letteratura, commedie, musical: tutto è pronto per la nuova stagione della “Rassegna L’Altro Teatro On Stage Metropol”, in scena a Corigliano Rossano dal 21 gennaio al 30 aprile 2025.

Ambra Angiolini, Michele Placido, Giovanni Esposito, Ninni Bruschetta, Greg, Max Laudadio, Dino Abbrescia, Valeria Solarino, Marco Bonini, saranno alcuni dei protagonisti della rassegna ideata da Gianluigi Fabiano, in collaborazione con Isabella Cicero, titolare del Cinema Teatro Metropol di Corigliano Rossano. La Rassegna è realizzata grazie al contributo dell’amministrazione comunale di Corigliano Rossano, ed è co-finanziata con “risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Programmi di Distribuzione Teatrale” della Regione Calabria - Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

La stagione 2025 partirà martedì 21 gennaio, alle ore 20.30, con l’attrice Ambra Angiolini, protagonista assoluta dello spettacolo “Oliva Denaro”. per la regia di Giorgio Gallione. Una storia che trae ispirazione dal romanzo di Viola Ardone e dalla storia di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore”. Il romanzo prende spunto da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce, reinventando il reale nell’ordine magico del racconto. Una storia di ieri e di oggi, che parla di libertà, civiltà e riscatto.

“Oliva Denaro, ispirata alla vera storia di Franca Viola, racconta la storia di tante donne attraverso questa ragazza, che diventa una eroina grazie al valore del primo vero “no”. È ribelle e contraria – racconta Ambra Angiolini - ma con rispetto e gentilezza. La sua ribellione passa per il desiderio di conoscenza, per la sua curiosità. Oliva è un’eroina che come super potere ha anche quello di saper ascoltare gli altri. Quando non sa ascolta, quando non comprende chiede. E quando non le viene risposto… “io non sono favorevole”. È talmente bella da portare in scena questa piccola grande vita, che uno si sente meglio già solo a raccontarla, questa storia”.

La rassegna proseguirà poi il 12 marzo, ore 20.30: un grande protagonista del teatro italiano, Michele Placido, che celebra i cinquant’anni di carriera, porterà in scena “Pirandello. Trilogia di un visionario” con Valentina Bartolo e con Paolo Gattini. Un viaggio emozionante nel mondo di Luigi Pirandello, che abbraccia tre opere iconiche del Premio Nobel: Lettere a Marta, L’uomo dal fiore in bocca e La carriola.

In cartellone anche la prima regia teatrale di Paolo Genovese con “Perfetti Sconosciuti”, che andrà in scena giovedì 25 marzo, ore 20.30, con Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina, Valeria Solarino. Una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”.

Sabato 5 aprile, ore 20.30, è la volta del musical “Aladin”, regia di Luca Cattaneo, scritto da Stefano D’Orazio, con le musiche dei Pooh, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. Nel cast, la partecipazione di Max Laudadio nel ruolo del Genio. Una storia avvincente, moderna e classica allo stesso tempo, con 18 brani musicali originali che assicurano divertimento ed emozioni al pubblico di ogni età.

Sabato 12 aprile andrà in scena un elettrizzante thriller dark ad alto tasso di ironia e adrenalina. “A Mirror. Uno spettacolo falso e non autorizzato”, è il nuovo testo di Sam Holcroft che ha avuto un enorme successo nel West End londinese. La versione italiana vede come protagonisti Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori, Fabrizio Colica e Paola Michelini. La regia e la traduzione italiana sono di Giancarlo Nicoletti. Una riflessione sul rapporto tra politica e arte, tra censura e libertà di espressione, che coinvolge il pubblico in un elettrizzante gioco di ruoli.

Mercoledì 30 aprile, ore 20.30, gran finale della rassegna con “Benvenuti in Casa Esposito”, una commedia irresistibile guidata dalla regia di Alessandro Siani, con Giovanni Esposito e Nunzia Schiano. Lo spettacolo è un insieme di dialoghi irresistibili, colpi di scena e messaggi di grande valore etico, rispolvera la grande tradizione comica napoletana, fa ridere e riflettere.