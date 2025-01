Una presentazione ufficiale in grande stile quella tenutasi nella Sala Ylenia del Centro Anziani del comune arbëresh del Medio Crati, in cui è stato illustrato il direttivo della Pro Loco di Mongrassano APS e spiegato con estrema chiarezza quali sono state le date e i momenti organizzativi che hanno portato alla costituzione della neo costituita associazione.

Davanti ad un pubblico numeroso, alla presenza della Sindaca di Mongrassano, Luisa Marino, dell’Assessore Regionale all’Agricoltura e alle Minoranze Linguistiche, Gianluca Gallo, del Segretario Regionale dell’UNPLI Calabria, Rocco Deodato, del Presidente di Confartigianato Cosenza, Carlo Angotti, e del giornalista Valerio Caparelli, dopo la lettura di un messaggio augurale da parte della Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro (assente per motivi istituzionali), e del Direttore Generale dell’ARSAC, Fulvia Caligiuri (assente per motivi di salute), la Presidente eletta della Pro Loco di Mongrassano, Elisa Musacchio, ha aperto i lavori presentando il direttivo dell’associazione, composto dal Vicepresidente Pasqualino Della Motta, dal Segretario/Tesoriere Alberico Paolo Salerno, e dai consiglieri Gaetano Minardi, Alessandro Argondizzo, Silvio Bria, Pinuccio Melicchio, Sandro Pace e Lorenzo Bosco.

Come affermato negli interventi di apertura da Elisa Musacchio, Pasqualino Della Motta e Alberico Paolo Salerno, la Pro Loco di Mongrassano lavorerà incessantemente per restituire presto al paese il dinamismo sociale, civile e culturale che si era spento negli ultimi 15 anni, coinvolgendo fattivamente i suoi iscritti e i tanti volenterosi operatori delle varie realtà associative del territorio, che nell’occasione hanno testimoniato in presenza di volersi impegnare concretamente in un percorso comune di coesione sociale e di recupero e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, progettando e avviando attività di comunità che promuoveranno il territorio in modo ecosostenibile.

Un capitale umano che valorizzerà anche le virtù, la storia e l’identità arbëreshe del paese, promuovendo la cultura, i saperi, le tipicità e le tradizioni di cui è dotato, come marcatori identitari del territorio con cui generare economia e sviluppo e, soprattutto, attraverso cui far riconoscere e rafforzare quel sentimento di comunità e di sussidiarietà che si era perso rispetto allo storico legame tra centro storico, contrade e zona scalo.

Come ribadito nel corso degli interventi, grazie al patrimonio naturalistico e alle tradizioni di appartenenza, insieme alle comunità vicine, Mongrassano saprà ritornare presto a ricoprire un ruolo propositivo e propulsivo per il territorio, grazie soprattutto a quelle sensibilità umane e professionali capaci di produrre progresso e di dar vita ad un valore sociale incommensurabile che, in qualche modo, non era stato possibile realizzare a causa di un indecifrabile esclusione dalla vita civile del paese e dalla partecipazione amministrativa.

A supportare questa volontà di cambiamento e a testimoniare la volontà di costruire insieme un percorso di attività comuni, erano presenti numerosi all’incontro: la Consigliera comunale di Bisignano con delega alla Pro Loco, alle politiche per la disabilità, l’adolescenza e il disagio sociale, Maria Rosaria Sita (intervenuta per porgere i saluti del Sindaco Francesco Fucile); il Tesoriere dell’Associazione “A. Staffa”, Lionello Turbolo (anch’egli intervenuto per portare i saluti del Presidente Angelo Posteraro); la Vicepresidente dell'Associazione Sportiva “Volley Accademy”, Rosalba Granieri (che, nel attestare l’impegno a collaborare, ha riportato i saluti della Presidente Veronica Cetraro); il membro del “Centro Anziani” Vito Argondizzo, già Sindaco di Mongrassano; il Presidente dell’Associazione “Altra Prospettiva”, Antonio Greco; i membri dell’Associazione locale “Ambiente e Territorio”; i componenti dell’Associazione CRTeam APS; la Presidente uscente del Rotary San Marco, Maria Stillo; la Presidente dell’Associazione “Apriamoci al Mondo” di Bisignano, Maria Massaro; il Presidente della Pro Loco di Malvito, Massimo Mollo; il Presidente della Pro Loco di Roggiano Gravina, Vincenzo Giostra; la Presidente della Pro Loco di San Lorenzo del Vallo, Rosanna Viceconte; il Direttore del Piano di Azione Locale del GAL Valle del Crati, Pierfranco Costa; il Consigliere comunale uscente di Rende, Eugenio Aceto; la Vice Presidente dell’Associazione AMAL, Emanuela Portella; una rappresentanza del gruppo spontaneo di cittadini mongrassanesi che da 22 anni organizza in loco la “Festa della Birra”; Enrico Tassone, dell’Associazione “Fuori le mura APS”, promotrice del progetto “Via Malvitana”; il Parroco della “Parrocchia di Santa Caterina V.M. di Mongrassano”, Don Hippolytus; il Parroco della “Parrocchia di San Francesco da Paola di Mongrassano Scalo”, Don Eddie.

All’apertura dell’incontro è stata data lettura dei saluti inviati dal Presidente dello “Sporting Mongrassano”, Angelo Manzo, fuori sede per motivi di lavoro, che ha voluto esprimere gioia e sostegno verso questa iniziativa.

Altri attestati di stima sono giunti all’indirizzo della Pro Loco di Mongrassano anche dal Presidente dell’Associazione “Altra Prospettiva”, Antonio Greco, e da Massimo Minasi, Presidente dell’Associazione “ASA Castrovillari”, assentatosi per un contrattempo di carattere personale. In chiusura dei lavori, il direttivo della Pro Loco di Mongrassano ha inteso rivolgere un sentito ringraziamento ai Carabinieri della Caserma di Mongrassano.