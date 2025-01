Dopo diciassette lunghi anni, la città di Amantea si prepara a vivere nuovamente l’emozione di un campionato federale di pallavolo femminile. A riportare in campo i colori del nostro territorio è la prima squadra dell’ASD Beach&Volley Amantea, che – forte dei risultati ottenuti negli ultimi due anni nel campionato PGS – ha deciso di compiere un altro passo in avanti e partecipare alla Seconda Divisione FIPAV.

Un traguardo che sa di storia e di futuro insieme: la formazione guidata da mister Rocco Pugliano, figura simbolo della pallavolo amanteana, si presenta ai nastri di partenza rinnovata eppure legata alle proprie radici. Alcune atlete più esperte si affiancano ai talenti emergenti del vivaio, unendo passione e tenacia per onorare la maglia della città e ricostruire, passo dopo passo, un movimento pallavolistico sempre più solido.

“Sentiamo tutta l’emozione di questo ritorno nel circuito federale,” ha commentato mister Pugliano. “Ogni ragazza è consapevole dell’importanza di rappresentare Amantea e di ispirare le nuove generazioni attraverso lo sport, trasmettendo quei valori di impegno e condivisione che da sempre caratterizzano la pallavolo.”

Il progetto dell’ASD Beach&Volley Amantea si sviluppa su più fronti, con un vivaio in crescita che partecipa a campionati federali S3 e Under 16, a tornei Under 14 femminili e, da quest’anno, anche in Under 15 maschile. A rendere ancora più solido questo percorso è la nuova partnership con la Tonno Callipo Volley Calabria, grazie all’iniziativa Callipo Family, a conferma dell’impegno a formare atleti e persone, offrendo loro opportunità di crescita a 360 gradi.

Il fischio d’inizio del campionato è atteso per sabato 11 gennaio alle ore 18, quando la Volley Amantea sfiderà in trasferta il Centro Diagnostico Impieri Belvedere. L’esordio casalingo, invece, si terrà domenica 19 gennaio alle ore 18.00 al Palazzetto dello Sport di Amantea, contro la BigMat F.lli Crusco Diamante Sport. Gli obiettivi sono chiari: giocare una buona pallavolo, divertire il pubblico e mostrare a tutti i giovani – e non solo – che attraverso lo sport ci si può formare come atleti e come cittadini.

È con questa passione nel cuore che la Volley Amantea si appresta a scendere in campo, pronta a scrivere un nuovo capitolo della pallavolo amanteana e a far battere i cuori di tutti gli appassionati. L’invito ad essere sugli spalti del palazzetto è rivolto all’intera comunità: venite a sostenere le nostre ragazze, perché insieme possiamo continuare a sognare e a costruire un futuro sempre più luminoso per lo sport ad Amantea.