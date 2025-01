Per una comunità che riconosce nel valore dell’agroalimentare e della gastronomia autentica un punto di forza strategico per la promozione dei territori, non passa inosservato l’impegno messo in campo dall’Istituto Professionale Alberghiero di Corigliano – Rossano che continua ad investire nella formazione dei suoi allievi attraverso un ventaglio di opportunità legate alla sostenibilità, all’economia circolare e alla responsabilità sociale. È quanto ha dichiarato il Sindaco di Altomonte Gianpietro Coppola in occasione della visita istituzionale alla sede scolastica di contrada Frasso all’Iis Majorana, complimentandosi con il dirigente scolastico Saverio Madera per la straordinaria qualità dell’offerta didattica capace di offrire – ha detto il Primo Cittadino – possibilità concrete e favorire il veloce inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. Accompagnato, assieme al dirigente Madera, anche dal comunicatore strategico Lenin Montesanto e dai docenti Pietro Bloise, Vincenzo Bossio e Maria Teresa Bollini, nella speciale visita della grande realtà scolastica regionale, tra i laboratori, le cucine, le aule, il birrificio, le fungaie e le serre, insieme al Sindaco della storica Città d’Arte, vi erano anche la consigliera comunale delegata alle attività produttive Simona Rossignolo, l’Agrichef Enzo Barbieri e Walter Cricrì, direttore dell’Istituto Nazionale Assaggiatori di Pani (INAP). Coppola ha colto l’occasione per ringraziare il dirigente per aver ospitato la conferenza stampa di presentazione della Gran Festa del Pane che, con lo stesso spirito di apertura intelligente che il Majorana dimostra rispetto alla proposta culturale ed imprenditoriale del territorio, ha visto una nutrita brigata di studenti e docenti protagonista dell’evento ospitato intorno alla Chiesa di Santa Maria della Consolazione. Il Sindaco di Altomonte si è complimentato, sia per il premio Diploma d’Argento Pandolea come miglior extravergine nazionale prodotto dagli istituti agrari di cui la Scuola ha fatto omaggio agli speciali ospiti; che per l’innovativa campagna di orientamento 2024 – 2025 promossa attraverso la realizzazione di tre clip esperienziali che hanno coinvolto direttamente gli studenti in una narrazione della didattica dei tre indirizzi tecnici completamente diversa rispetto a quella a cui si è abituati. La visita all’Iis Majorana – ha sottolineato – è stata per me un'occasione per la conoscenza di una straordinaria realtà didattica del nostro territorio e della nostra regione, che si distingue per le tante attività innovative che essa propone e svolge. I diversi macro-indirizzi, Industriale, Alberghiero e Agrario con la sua azienda agricola speciale, sono al servizio dell’ampio comprensorio di riferimento della Sibaritide ed attraggono molti allievi anche dall’entroterra. Siamo di fronte ad un polo d’innovazione nella didattica per le scuole tecniche regionali che – ha concluso Coppola –merita di rafforzare la filiera della collaborazione con il mondo esterno alla scuola, così da essere maggiormente conosciuto ed utilizzato a servizio dei territori per lo sviluppo della regione.