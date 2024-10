Il Prefetto della Provincia di Cosenza, dott.ssa Rosa Maria Padovano, si è recata in visita sul cantiere Webuild del III megalotto Ss 106 Jonica in Villapiana, l’opera pubblica che rappresenta il più ampio progetto infrastrutturale della Calabria.

All’incontro erano presenti il Questore di Cosenza, dott. Giuseppe Cannizzaro, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Andrea Mommo, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Colonnello Giuseppe Dell’Anna, il Capo della Direzione Investigativa Antimafia, dott. Beniamino Fazio (Capo Centro D.I.A. Catanzaro) ed il Colonnello dell’Esercito Italiano, il Com. Raggruppamento 4 Calabria Simone Scodellaro.

Il Prefetto è stato accolto da Salvatore Lieto, Amministratore Delegato della SirjoS.c.p.A. e Progettista, per un primo briefing volto ad illustrare le caratteristiche dell’opera.

A seguire una visita tecnica sui primi 7 km del tracciato in via di completamento per poi spostarsi nei pressi dell’impianto di betonaggio, vero e proprio cuore pulsante della commessa.

Il saluto alle maestranze ha rappresentato uno dei momenti più significativi della visita, grazie all’incontro con i dipendenti e i circa 600 operai, che ogni giorno lavorano per il completamento di un’infrastruttura stradale di grande rilevanza per la regione.

Questo incontro - si legge in una nota stampa della Webuild - testimonia ancora una volta la stretta collaborazione iniziata a suo tempo con la sottoscrizione di un Protocollo di Legalità con il contraente generale, la stazione appaltante, le organizzazioni sindacali e l’Ispettorato del lavoro e che si è consolidata nel tempo come dimostra l’assegnazione anche di un contingente dell’Esercito Italiano -missione Strade Sicure, con l’obiettivo di garantire una piena e sicura operatività ai cantieri, a tutti i lavoratori e alle aziende coinvolte nella realizzazione dell’infrastruttura.