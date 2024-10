Se pensata e realizzata nei piccoli centri costieri o dell’entroterra o nei borghi storici, quella precisa tipologia di parchi giochi, belli, colorati, sicuri ed eco-sostenibili con tappeto anti-trauma in gomma colata, dei quali è riconosciutamente leader regionale la Pan Neto International, acquista un valore aggiunto ulteriore. Essa contribuisce, infatti, a riqualificare funzionalmente tutto il perimetro urbano, divenendo per esso centro un indiscutibile attrattore turistico-esperienziale, con particolare riferimento al target delle famiglie e dei bambini, sempre paradossalmente più a corto di spazi adeguati da fruire con comodità e serenità.

E tra gli esempi virtuosi che dimostrano come tutto ciò è possibile e replicabile c’è anche Botricello, in provincia di Catanzaro. Qui, nel Parco Venezia è stato completato il progetto di allestimento e gestione di spazi sicuri per l’aggregazione sociale di minorenni e famiglie, con particolare attenzione all’inclusione dei minori con disabilità.

Studiato e messo a terra dallo staff tecnico della Pan Neto International, azienda pioniera ed innovatrice in Calabria e nel Sud Italia nella produzione e commercializzazione di materiali bio-edili, questo nuovo parco giochi rappresenta una delle tessere di un mosaico di interventi di riqualificazione urbana più ampio, già avviato su uno dei due siti di Botricello che conserva un nucleo più antico del paese, Soprano, che fino al 1957 faceva parte del comune di Andali e la nuova cittadina, dove ha preso forma il parco, più vicina alla costa.

L’intervento ha interessato un’area di circa 200 mq che include piazza, verde pubblico e parco giochi. La pavimentazione è anti-trauma a doppio strato: un primo strato ammortizzante di 40 mm nero ed un secondo strato di manto di usura di 10 mm colorato con l’uso di resina poliuretanica mono-componente. Si integra perfettamente nell’assetto urbano edilizio esistente, rispettando forme, materiali e cromia.

È stato pensato come uno spazio per bambini di varie fasce d’età, confortevole ed ordinato anche per gli accompagnatori adulti. L’utilizzo dei colori, sia sulle superfici orizzontali che verticali rappresenta il fiore all’occhiello dell’azienda Pan Neto che, rendendo ogni propria progettazione esteticamente gradevole alla vista e confortevole nei materiali, gommosi e sicuri, contribuisce nei e con i comuni ad elevare la bellezza di luoghi recuperati e la qualità della vita delle comunità residenti.