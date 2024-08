E' un calabrese l'amministratore delegato di Aeroitalia, la principale compagnia aerea italiana che promette di estendere i propri voli in cieli sempre più lontani.Gaetano Intrieri, è questo il nome del CEO che, da quando è alla guida della compagnia, ha già portato a segno diversi colpi, tra cui l'accordo con il Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza DOP, per portare la calabresità ad alta quota.

Ma non solo: la compagnia, solo nei primi 6 mesi del 2024, ha visto un incremento di passeggeri del 534% rispetto all'anno precedente ed è pronta ad acquisire tre nuovi aeromobili e altri due motori. È questo il contenuto della relazione semestrale di Aeroitalia approvata negli ultimi giorni dal CDA della compagnia.



Risultati importanti -soprattutto se si pensa che la compagnia è sorta solo da due anni a questa parte- a cui bisogna aggiungere la notizia che annuncia come l'offerta di Aeroitalia per le rotte da e per Cagliari e per la Olbia-Milano sia la vincente rispetto a tutte le altre, nel bando indetto dalla regione Sardegna. Un primato che se confermato -la commissione avrebbe deciso di prendersi un supplemento di tempo per ulteriori verifiche sui numeri presentati- sottolineerebbe la crescente forza della compagnia Italiana.



Fondamentale, allora, risulta il lavoro di Intrieri e di tutti i lavoratori della compagnia che, con il proprio impegno, consentono ad Aeroitalia di restare in pole position tra le compagnie aeree italiane, per fiducia e sicurezza da parte dei tanti passeggeri che la scelgono.