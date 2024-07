L’Asd Beach&Volley Amantea continua a promuovere attività di socialità inclusiva per i giovani attraverso lo sport e iniziative collaterali. Il progetto “Giovani in fiore”, attivo da aprile, è sostenuto dalla Regione Calabria e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, con il supporto del Comune di Amantea.

Grazie alla collaborazione con AUSER di Amantea, Avis di Amantea e l’associazione Innovaterra, il progetto offre attività di aggregazione sociale e sportiva, in particolare beach volley e pallavolo, con personale specializzato. Sono previsti anche incontri con testimonial ed eventi che promuovono lo sport come veicolo di crescita sana per i giovani.

Fino a settembre, “Giovani in fiore” proporrà momenti dedicati alla valorizzazione delle risorse del territorio e contest per il coinvolgimento attivo dei giovani e delle realtà sociali del comprensorio, come la Pro Loco di Amantea, gli Sprar e altre associazioni. L’obiettivo è rafforzare la coscienza sociale, sensibilizzare ai valori di solidarietà e tolleranza e migliorare la qualità della vita sotto l’aspetto inclusivo.

L’ASD Beach&Volley Amantea ringrazia tutte le associazioni e gli Enti patrocinanti per il loro prezioso sostegno. Questo progetto rappresenta un’importante occasione per unire sport e socialità, coinvolgendo direttamente i giovani nelle attività proposte.