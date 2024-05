“Il Comune di Campana è destinatario di due finanziamenti da 150mila e 220mila euro conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza che l’Amministrazione Chiarello ha inoltrato dopo gli eventi atmosferici di fine novembre 2022 che hanno colpito duramente il territorio cittadino compromettendo la viabilità in diverse zone”. È quanto riferisce un’apposita nota diramata alla stampa, in cui si evidenzia che il Comune di Campana “ha messo in campo tutte le procedure necessarie attivando il Cco e richiedendo lo stato di emergenza che è stato poi emanato dal Governo nazionale il 4 maggio 2023”. Il sindaco Agostino Chiarello ha spiegato che “si tratta di due finanziamenti importanti che ci permetteranno di intervenire in maniera consistente sulla viabilità cittadina. Il primo finanziamento, derivante da convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ammonta a 150mila euro ed è destinato alla sistemazione, messa in sicurezza e bitumazione di una parte delle strade comunali non soggette ad interventi precedenti. Il secondo progetto, da 220 mila euro, attraverso convenzione con il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria il cui termine dei lavori – ha aggiunto il Primo cittadino - è stabilito entro il 15 marzo 2025, prevede interventi prioritari per la messa in sicurezza delle strade delle contrade Torracca Inferiore e Gammicella, e se rimarranno economie si interverrà anche sulle località Chiuse e Sant’Angelo”. Dunque, si tratta, nello specifico, “di lavori di messa in sicurezza su zone franate che impediscono l’accesso corretto ai poderi dei privati creando un danno all’economia rurale del territorio e grazie a questi fondi riusciremo a garantire la viabilità”.