Si svolgerà giovedì 30 maggio il secondo degli incontri formativi/informativi, promossi dal CSV Cosenza, in cui gli uffici degli Ambiti dialogano con il terzo settore per attivare al meglio la programmazione degli interventi sociali sui territori. L’appuntamento è alle ore 16, nella sala consiliare del Comune di Trebisacce. Ci sarà Carmela Vitale, responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Trebisacce che farà il punto sulle modalità operative della coprogrammazione e coprogettazione. L’incontro rientra nei tavoli convocati dall’Ufficio del Piano per i Piani di Zona 2024 – 2026.

Il CSV Cosenza sta portando avanti il suo progetto esemplare denominato “Hub sociale” che è un laboratorio di innovazione sociale nato per favorire processi di sviluppo sui territori e anche il progetto “Volontario anch’io” realizzato dai CSV calabresi con il supporto della Regione Calabria per incrementare le competenze del terzo settore in materia di programmazione partecipata. Tutte queste azioni hanno l’obiettivo di animare i territori e favorire il dialogo tra volontariato e istituzioni pubbliche.