Grande ritorno a Napoli dei “Nastri d’Argento - Grandi Serie”, l’evento dei Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) realizzato con il sostegno del MiC - Direzione Generale Cinema e audiovisivo, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania. Un appuntamento molto atteso dai protagonisti, dagli autori e dal mondo dell’industria della serialità che i Giornalisti Cinematografici festeggiano nella quarta edizione di un Premio nato per valorizzare quelle serie che oggi rappresentano il nuovo formato, uno storytelling che ha aperto al cinema un nuovo mercato nell’incontro con un pubblico che ne ha moltiplicato successo e popolarità. E anche quest’anno i Giornalisti Cinematografici Italiani hanno, tra i partner che contribuiscono alla realizzazione dell’evento, la prestigiosa collaborazione di Michele Affidato che realizza ancora una volta i Nastri destinati alle Serie firmandone il restyling in una linea di continuità con il design originale del Premio nato per il Cinema nel 1946. Il maestro orafo, dopo aver dato nuova forma alla storica e iconica forma dei “Nastri d’Argento”, ancora una volta realizzerà, dunque, i riconoscimenti che verranno assegnati ai vincitori ai titoli che saranno premiati dal Direttivo Nazionale della stampa cinematografica che ha già scelto “La Storia” di Francesca Archibugi come Serie dell’anno e dal voto di settanta giornalisti specializzati che sceglieranno i migliori divisi in cinque diversi generi narrativi: Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv. Da anni, il maestro orafo, firma i premi ideati per le più importanti kermesse cinematografiche nazionali ed internazionali. Molte delle sue creazioni, sono state consegnate, nel tempo, ad un parterre di artisti che anno dopo anno si allarga sempre di più. E quest’anno, tra i candidati ci sono: Call my agent 2, Vita da Carlo2, I Bastardi di Pizzofalcone, I leoni di Sicilia, Doc- Nelle tue mani, Il Re, Il Professore e tante altre, andate in onda su reti e piattaforme dal 1° maggio 2023 al 30 aprile 2024. Già annunciata la “Serie dell’Anno 2024”, un autentico trionfo per “La Storia” di Francesca Archibugi, tratta dal romanzo di Elsa Morante, con Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, i giovani Lorenzo Zurzolo e Francesco Zenga e con Valerio Mastandrea. Per conoscere tutti i vincitori, appuntamento al prossimo 1° giugno al Palazzo Reale di Napoli, sul palcoscenico del Teatro di Corte, in una serata all’insegna del glamour e della qualità.