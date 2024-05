di ANTONIO IAPICHINO - Andrea Ponzi, presidente della società di atletica Athlos di Mirto Crosia ha consegnato la maglia del sodalizio ionico al Presidente nazionale della Fidal Stefano Mei. L’incontro è avvenuto presso il Teatro comunale di Cassano all’Ionio, in occasione del convegno regionale Fidal Calabria, organizzato dall’Asd "Magna Grecia", in occasione proprio decennio di attività. Sul palco presenti le massime autorità della Fidal Calabria, fra cui il presidente Vincenzo Caira. A dare il benvenuto ai partecipanti il presidente della "Magna Grecia" Aldo Jacobini. La manifestazione è stata arricchita dalla partecipazione attiva del presidente Fidal Stefano Mei, campione europeo e plurititolato. Nel corso dell’intervento ha dato grande risalto ai programmi futuri previsti per la crescita dell’atletica leggera. Grande plauso espresso in favore delle Asd, definite da Mei come coloro che rappresentano il primo e più importante collegamento tra le istituzioni e società civile. Per i crosimirtesi presenti nella città delle terme, tra i momenti più emozionanti e significativi, la consegna, da parte del presidente Ponzi, della maglia sociale della società Athlos, simbolo del fervore nell’ impegno profuso dalla seppur giovane Asd calabrese