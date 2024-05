di DON MICHELE ROMANO - I brani Evangelici in questo Tempo di Pasqua, ci parlano spesso di persone che "camminano": le donne che di buon mattino vanno al Sepolcro e lo trovano vuoto, poi ritornano dai discepoli e danno l'annuncio della Risurrezione (Lc 24, 1-12; Così per Maria di Màgdala, Pietro e Giovanni, che addirittura "corrono"; Ancora in Luca, si parla di due discepoli che sono in cammino verso Èmmaus...tristi, delusi. Ma è proprio in questa strada, che incontrano Gesù Risorto, anche se inizialmente non lo riconoscono, ma poi l'esperienza dell'ascolto della Parola, e dello spezzare il Pane, apre i loro occhi. Meditando su questi brani Evangelici, mi colpiva proprio il verbo "camminare",

questo mettersi in cammino..., che dovrebbe caratterizzare, in definitiva, l'opera e la testimonianza di ogni Cristiano: una persona, cioè, che si mette in viaggio, che sta sulla via, un vero e proprio "Pellegrino".

Daltronte, i primi Cristiani, all'inizio, erano detti "i discepoli della Via" (At 9, 2; 18, 25-26; ecc.!). Poi, dopo, ad Antiochia, saranno chiamati, per la prima volta, Cristiani (At 11, 26b). Oggi, ognuno di noi, che si fregia del nome Cristiano, deve Sì, stare sulla via, ma non a vagabondare, bensì come Pellegrino che "abita" la Storia, cercando di scorgere sempre la presenza di Dio nella propria vita, perché solo l'incontro con Gesù, il Vivente, il Risorto, non ci lascia indifferenti, e sarà capace di trasformare la nostra vita. A tal proposito, dirà Papa Benedetto XVI : "Lasciatevi incontrare da Gesù Risorto, lui vivo e vero è sempre presente in mezzo a noi, cammina con noi, per guidare la nostra vita, per aprire i nostri occhi, e liberandola dalla paura, la rende animata da ciò che dona pieno senso all'esistenza"

(Udienza generale 11 Aprile 2012).

Per questo il Signore, anche a noi, nuovi apostoli della storia, affida una missione senza confini: Andate in tutto il mondo

e annunciate il Vangelo ad ogni creatura" (Mc 16, 15). Certo, più spogli si va, liberi, cioè, da ogni assetto religioso che finora ci ha caratterizzato, da ogni appoggio economico, intellettuale e culturale, ecc., porteremo più frutti. Un po' "come se - direbbe Enzo Bianchi - un seme che non è rivestito, caduto a terra, germoglia subito

e più facilmente. Diversamente, se il seme del nostro annuncio è troppo "rivestito", nel nostro cammino di testimonianza, saremo sterili,

proprio come del resto, lo sono stati i Farisei del tempo di Gesù, sempre ammalati di "proselitismo". In questo cammino, tuttavia, non siamo soli: il Signore Gesù è sempre presente con noi, al nostro fianco più che mai, luce che ci precede nella via, per trasformare il nostro andare (si diceva), in una autentico Pellegrinaggio, che ce lo fa incontrare, oltre che nei Sacramenti, nella Preghiera, ma, soprattutto, nei Fratelli più poveri, quelli che sono prigionieri di vecchie e nuove povertà! "La Sacra Scrittura - disse un giorno kierkegaard - è l'indicatore stradale, Cristo è la strada!"

In questa vicinanza agli altri, soprattutto ai più bisognosi, sperimenteremo che il nostro camminare, ci farà riscoprire, come Maria, la "fretta" di essere di aiuto agli altri: "In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta... dalla cugina Elisabetta" (Lc 1, 39). Saranno proprio questi "segni" concreti e visibili di speranza, che ci sosterranno - come dirà San Paolo - nella nostra "corsa" esistenziale, al fine di dare fecondità alla nostra stessa Fede. Ci sostenga in questo nostro cammino, anche la Vergine Madre, "Icona" del camminare, che ben conosce le difficoltà, che sono disseminate in ogni itineranza esistenziale.

Ed infine, preghiamola, come faceva Don Tonino Bello: "O Maria, dalle nebbie di questa valle di lacrime, in cui si consumano le nostre afflizioni, facci volgere gli occhi "verso i monti, da dove ci verrà l'aiuto", e solo allora, sulle nostre strade fiorirà l'esultanza del Magnificat". A tutti, auguro, un buon "cammino" e una serena giornata.