il Liceo scientifico di Cariati ha inaugurato il suo nuovo Osservatorio Astronomico. Il laboratorio, intitolato a Galileo Galilei, è stato realizzato con i fondi del PNRR-Missione 4 “DigitalLabs”. La cerimonia del taglio del nastro inaugurale è stata arricchita da un pomeriggio di divulgazione astronomica da parte del Prof. Domenico Liguori, responsabile dell’osservatorio e del Prof. Francesco Valentini docente di fisica della materia all’UNICAL e membro dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che ha tenuto una lezione sulle sfide attuali e future nell’esplorazione dello Spazio. Il Prof. Liguori ha spiegato che questo progetto è nato da una proposta dell’Ing. Antonino Brosio che già da anni lavora nel campo dell’astronomia e dell’astrofisica con grande conoscenza degli strumenti utilizzati in questo tipo di ricerca. L’osservatorio “G. Galilei” - ha aggiunto il Prof. Liguori - grazie alla sua automazione e controllo in remoto sarà certificato dal Minor Planet Center di Harvard per la ricerca e lo studio di meteoriti, supernovae extragalattiche e pianeti extrasolari fornendo agli alunni coinvolti un arricchimento didattico e scientifico di notevole spessore. L’astronomia è uno straordinario strumento per avvicinare i ragazzi alla scienza, ha affermato il dirigente scolastico Aiello. La bellezza degli oggetti celesti, il fascino di fenomeni lontani, le continue scoperte dell’esplorazione spaziale, incuriosiscono soprattutto i più giovani, spingendoli a cercare le risposte alle loro domande e curiosità, ma anche noi adulti. L’astronomia, inoltre, grazie ai suoi aspetti multiculturali, promuove il rispetto verso il prossimo, la tolleranza e la valorizzazione delle diverse culture. Infine, ha ringraziato tutte le figure coinvolte in questo progetto (DSGA, Tecnici, personale ATA, docenti ed alunni) compreso le famiglie con il prezioso contributo del Consiglio d’Istituto, operativo in tutte le fasi e pronto a sostenere progetti che qualificano la scuola e danno agli studenti una visione culturale, improntata e arricchita dalla pratica laboratoriale. L’intervento del Sindaco, Dott. Cataldo Minò e del Presidente del Consiglio Comunale, Prof.ssa Alda Montesanto hanno ribadito l’appoggio di tutta l’Amministrazione a questo tipo di iniziative. L’evento è stato arricchito da un prestigioso e gustoso buffet organizzato dagli chef, dagli assistenti tecnici e dagli alunni dell’Istituto Alberghiero dell’IIS Cariati. A chiusura della serata è stato possibile osservare galassie ed ammassi di stelle dal telescopio dell’osservatorio appena inaugurato.