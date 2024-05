Dopo due anni di intensa attività ed eventi dedicati, il Programma "Calabria Terra di Pace e Fratellanza", promosso dal Comune di Tarsia in collaborazione con l'Associazione "Colors for Peace" di Sant'Anna di Stazzema, l'organizzazione internazionale Robert F. Kennedy Human Rights Italia e l'Associazione Internazionale di Tedofori "Peace Run Italia", conclude il suo primo ciclo. Il Programma ha coinvolto una vasta rete interistituzionale composta dai comuni della Provincia di Cosenza, diocesi, scuole, associazioni e fondazioni.

Il ricco programma, del progetto “Dirittinfesta”, articolato in tre intense giornate di attività e incontri istituzionali 11, 12 e 13 Maggio 2024, vedrà la partecipazione della Signora Kerry Kennedy, Presidente onoraria della Robert F. Kennedy Human Rights Italia. La RFK Italia ha scelto la Calabria come sede nazionale per le proprie giornate di restituzione, facendo coincidere l'evento con la cerimonia di chiusura del Programma "Calabria Terra di Pace e Fratellanza".

Ad accogliere la delegazione RFK Italia saranno le massime rappresentanze istituzionali calabresi, tra cui il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, il Consigliere della Regione Calabria, Luciana de Francesco, il Presidente della Provincia, Rosaria Succurro, il Sindaco del Comune di Tarsia, Roberto Ameruso, con il delegato alla Cultura Roberto Cannizzaro, il Sindaco del Comune di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, con la Vicesindaco Maria Salimbeni, l'Assessore alla P.I. Alessia Alboresi, il Sindaco del Comune di Cassano all'Ionio Giovanni Papasso con l'Assessore alle Politiche sociali Elisa Fasanella, i Sindaci e gli Amministratori di tutti i comuni aderenti, le altre autorità civili e religiose, il Direttore del Parco Archeologico di Sibari Filippo Demma, il Direttore del Museo Internazionale della Memoria Ferramonti di Tarsia, Teresina Ciliberti, il Vicedirettore del Museo Diocesano del Codex Cecilia Perri, il Presidente Internazionale di Colors for Peace, Antonio Giannelli e i rappresentanti delle associazioni.

La presenza in Calabria della rappresentante di Colors for PEACE e di RFK Italia, la Dirigente scolastica Adriana Grispo, ha consentito l’ideazione e il coordinamento del Programma “Calabria Terra di Pace e FRATELLANZA”, realizzato attraverso una forte sinergia tra i soggetti coinvolti.

La cerimonia di chiusura del Programma, che si terrà presso il Campo di internamento di Ferramonti, includerà la consegna dei "Label di Pace e Fratellanza" ai soggetti aderenti. Seguirà un appuntamento dedicato alle scuole e alle associazioni presso il Parco "Fabiana Luzzi" di Corigliano, con un focus sul coinvolgimento delle comunità scolastiche.

L'evento offrirà diverse attività, tra cui la visita alla Mostra "Colors for Peace" e la piantumazione dell'Albero della Pace dedicato al "Giusto tra le Nazioni" Umberto Paradossi, organizzato dalla Sezione FIDAPA di Corigliano.

Il Coro di voci bianche "Colors for PEACE" si esibirà in performances canore e teatrali ispirate al Progetto "Speak Truth to Power" di Kerry Kennedy.

Le visite guidate a luoghi significativi del territorio, come il Museo internazionale della Memoria di Ferramonti di Tarsia, il Parco Archeologico di Sibari e il Museo Diocesano del Codex arricchiranno l'esperienza culturale dell'evento.

La Signora Kerry Kennedy, insieme alla figlia Cara Kennedy Cuomo, sarà accompagnata da rappresentanti della RFK Italia, tra cui il Segretario Generale Federico Moro, Valentina Pagliai Education & Legacy Manager RFK Italia e Carolina Rocha Barreto Education & Communication Specialist RFK Italia.