Prenderà il via venerdì 3 maggio, alle ore 17,30, nella Sala “Quintieri” del Teatro “Rendano”, la seconda edizione del “Mese del benessere”, il ciclo di incontri sulla prevenzione che, dopo il successo dello scorso anno, l'Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Franz Caruso, ripropone anche quest'anno grazie alla felice intuizione dell'Assessore alla salute di Palazzo dei Bruzi, Maria Teresa De Marco. “L'obiettivo – sottolineano in una dichiarazione congiunta il Sindaco Franz Caruso e l'Assessore De Marco - è quello di aprire un'importante riflessione in quattro appuntamenti, su alcune delle problematiche sanitarie più diffuse e sulle quali è imprenscindibile avviare un percorso di tempestiva ed attenta prevenzione. La nostra Amministrazione, come già avvenuto lo scorso anno, ha come obiettivo quello di far sì che Cosenza diventi la città della prevenzione e del benessere, individuale e collettivo, attraverso una adeguata sensibilizzazione idonea a promuovere corretti ed equilibrati stili di vita.

Il primo appuntamento della seconda edizione del Mese del Benessere, in programma venerdì 3 maggio, ha per tema “Oltre la prevenzione- I vaccini come strumento di salute pubblica”. Previsti i saluti del Sindaco Franz Caruso, dell'Assessore Maria Teresa De Marco e di Angela D'Amato, Presidente dell'Associazione italiana Donne Medico, Sezione di Cosenza, che collabora attivamente all'iniziativa. Relatori dell'incontro saranno Rossella Zucco, dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Cosenza, l'immunologo Francesco Zinno, il medico di medicina generale e referente AFT KOS di Cosenza Tullio Chimenti e la ricercatrice dell'Università della Calabria, Ortensia Parisi. L'incontro sarà moderato da Anna Laura Mattesini, organizzatrice di eventi.

Nei successivi appuntamenti si parlerà, inoltre, di “Benessere senza età- Vivere al meglio” (8 maggio), Sport e Ambiente- Benessere all'aria aperta (13 maggio) e “Cuori in ascolto- Approcci innovativi ai disturbi cardiaci femminili” (21 maggio). Tutti gli appuntamenti si terranno nella Sala “Quintieri” del Teatro “Rendano”.