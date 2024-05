Si chiama “Scienza per gioco”, ma è una cosa molto seria: l'evento che, dal 13 al 15 maggio, porterà all'Unical circa duemila bambini, bambine e inseganti delle scuole primarie della Calabria. L'iniziativa è promossa dal corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria e da AgoràLAB - laboratorio per la diffusione della cultura scientifica e tecnica per la cittadinanza del XXI secolo. Si tratta di un exhibit scientifico interattivo che consentirà ai piccoli e grandi visitatori e visitatrici di andare alla scoperta di aspetti selezionati delle scienze mediante una serie di dispositivi e attività laboratoriali appositamente progettati, allestiti e condotti da studentesse e studenti del terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

La coordinatrice del corso di laurea, prof.ssa Antonella Valenti, e il responsabile scientifico di AgoràLab, prof. Peppino Sapia, hanno spiegato: "I bambini e le bambine, accompagnati dai loro insegnanti, vengono accolti e guidati nell'esplorazione di fenomeni e leggi della natura in un contesto di carattere ludico e di partecipazione attiva. A loro volta, i docenti potranno ricavare dalla visita stimoli e idee didattiche che potranno approfondire nel prossimo anno scolastico attraverso l'eventuale partecipazione gratuita a un corso sull'apprendimento non formale in ambito Stem e la sua integrazione con la didattica curriculare".

Il prof. Gianluigi Greco, direttore del dipartimento di Matematica e Informatica al quale afferisce il corso di laurea, ha precisato che: “L’iniziativa viene attuata anche in risposta alla grande richiesta proveniente dalla scuola primaria calabrese di poter fruire di ambienti e occasioni di apprendimento non-formale da integrare strutturalmente nella didattica curriculare delle discipline STEM. L’edizione 2024 dell’evento avrà un focus particolare sul pensiero computazionale e sulla logica digitale, elementi concettuali indispensabili perché i discenti sviluppino gradualmente nel corso degli studi le competenze necessarie per essere futuri cittadini e cittadine consapevoli e attive in una società sempre più permeata dalle tecnologie digitali”.

L’edizione 2024 si svolgerà presso il Palasport del Centro Universitario Sportivo dell’UniCal, grazie all’impegno del Commissario al Cus, dott. Giannantonio Cuomo, e del segretario dott. Aldo Gallo. In tal modo, precisa il dott. Giacomo Bozzo – curatore scientifico dell’iniziativa - “è stato possibile accogliere tutte le richieste di partecipazione delle scuole, fortemente aumentate in seguito al clamoroso successo della prima edizione 2023”.