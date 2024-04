Lunetta Savino conquista il pubblico del Teatro Rendano di Cosenza. Tutto esaurito per la pièce “La Madre”, diretta dal regista Marcello Cotugno, nell’ambito della “Rassegna L’Altro Teatro”, ideata da Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno.

Una donna tradita, la crisi coniugale, l’amore materno e le possibili derive patologiche a cui può condurre. Ne “La Madre” viene raccontato il mondo di Anna, il percorso emotivo di questa donna, interpretata in maniera magistrale da Lunetta Savino, l’ironica e infelice protagonista della black comedy di Florian Zeller.

La sua interpretazione, così come quella di Andrea Renzi, Niccolò Ferrero e Chiarastella Sorrentino, convince e affascina gli spettatori.

Ed è stato proprio Lunetta Savino, attrice molto amata e apprezzata dal grande pubblico, a ricevere il “PREMIO ENZO NOCE - Il teatro come atto d’amore, per la passione che lo ha sempre contraddistinto”. Premiata per la sua interpretazione di “Donna, madre e interprete magistrale”.

“Il teatro è una magia unica. “La Madre” di Florian Zeller ha subito catturato la mia attenzione: è un testo molto interessante – racconta Lunetta Savino - che mi dava anche la possibilità di esplorare questo amore materno patologico”.

“È ad Enzo che abbiamo dedicato questa stagione teatrale e ideato la prima edizione del premio. Fu sua l’idea di dar vita alla società L’Altro Teatro – spiegano Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno – all’interno della quale far confluire operatori dello spettacolo per ampliare l’offerta culturale della città Brutia. Ed è così che dal 2013 L’Altro Teatro cura la stagione di prosa del Teatro Alfonso Rendano di Cosenza”.

A consegnare il premio il sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno, inoltre, hanno omaggiato la signora Giusy Noce di una targa in ricordo del marito.

Entrambi i premi sono stati realizzati e omaggiati dalla Gioielleria Scintille di Cosenza.

“La Rassegna L’Altro Teatro”, supportata dall’amministrazione comunale di Cosenza ed è co-finanziata con “risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Programmi di Distribuzione Teatrale” della Regione Calabria - Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.