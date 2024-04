Un rossanese campione regionale di mountain bike. A conquistare il titolo, nella categoria Esordienti primo anno, è stato Pasquale (detto Pasqualino) Campana, giovanissimo biker rossanese che ha iniziato a fare risultati già nella scorsa stagione, ma quest’anno è letteralmente esploso. Campana, ex atleta della Ethos Profumerie Asd di Corigliano Rossano, corre da quest'anno per il team Asd Loco Bikers di Paterno (PZ). Domenica 14 aprile si è svolta a Belvedere Marittimo la gara per assegnare il titolo e la maglia di campione regionale, con Pasqualino Campana che si è classificato al terzo posto, ma primo tra i numerosi atleti calabresi in gara nella categoria esordienti, conquistando così la maglia di campione Regionale Calabria della categoria. Il percorso di gara si è snodato lungo un anello di 4 chilometri con 130 metri di dislivello a giro, con tutti gli elementi caratteristici e tecnici di una pura competizione cross country: lo sterrato, una salita di 350 metri, diversi strappetti, gobbe, salti e rock garden che hanno esaltato la tecnica dei singoli atleti.“Adesso" – ha commentato Francesco Campana (vecchia gloria del ciclismo agonistco calabrese), nella doppia veste di padre e tecnico di Pasqualino – "Paky si allenerà per trovare la forma migliore soprattutto in vista dei tanti appuntamenti fuori dalla Calabria".Una maglia, quella di campione regionale, desiderata e lottata con il sorriso dal giovanissimo atleta rossanese.