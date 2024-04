Venerdì 5 aprile alle 18, nella Biblioteca diocesana Santi Nilo e Bartolomeo di Rossano, sarà presentato il libro di Giuseppe Caridi (già Ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Messina e presidente della Deputazione Storia Patria per la Calabria) “Ferrante Re di Napoli. Quando il potere era al Sud”, Rubbettino Editore. Ne discuteranno con l’autore, don Giuseppe Straface, Vicario generale della Diocesi di Rossano - Cariati, Maria Salimbeni, vicesindaco della città di Corigliano - Rossano, Giuseppe Ferraro, docente di Storia e socio della Deputazione Storia Patria per la Calabria. Il volume è la prima recente monografia organica su Ferdinando I d’Aragona, detto Ferrante, re di Napoli dal 1458 al 1494 e personaggio cruciale negli equilibri politici italiani e mediterranei del secondo Quattrocento. L’iniziativa, fortemente voluta dalla vicedirettrice della biblioteca, Achiropita Tina Morello, che coordinerà la serata, è promossa dall’Icsaic, Istituto calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea, dalla Deputazione Storia Patria, dall’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, dall’Associazione "Idee in movimento" ente gestore della stessa biblioteca rossanese.