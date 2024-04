Si preannuncia ricca di spunti di interesse e particolarmente attuali la presentazione, il 4 aprile, alle ore 17, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, del libro di Gianluca Passarelli “Stati Uniti d'Europa-Un'epopea a dodici stelle”, pubblicato da Egea e che si inquadra nell'ambito della collaudata iniziativa dell'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, “LibrinComune”, coordinata dalla consigliera delegata del Sindaco alla Cultura, Antonietta Cozza.

L'autore, Gianluca Passarelli, è professore ordinario di Scienza Politica all'Università “La Sapienza” di Roma. Molteplici le sue ricerche sui presidenti della Repubblica, i partiti, i sistemi elettorali, le elezioni e il comportamento di voto. Da queste ricerche sono scaturiti diversi altri libri. Passarelli è anche collaboratore del “Corriere della Sera”, di “Domani” e dell’Huffington Post.

L'iniziativa di giovedì 4 aprile sarà aperta dai saluti del Sindaco Franz Caruso. Con l'autore dialogheranno il docente dell'Università della Calabria Guerino D'Ignazio, il segretario provinciale del PD, Vittorio Pecoraro e la parlamentare europea del Movimento 5 stelle, Laura Ferrara. A moderare l'incontro, Antonietta Cozza, consigliere comunale delegata alla Cultura.

“L’Unione europea – si legge nelle note di presentazione del libro - è un progetto, un ideale; per qualcuno un sogno, per altri una speranza, per taluni un pericolo; sicuramente una costruzione e una sfida. Ma soprattutto è un caso unico nella storia: Stati che decidono – liberamente – di concedere sovranità a un soggetto politico e condividere materie di governo per secoli appannaggio nazionale. Gianluca Passarelli – si legge ancora nelle note - ne ricostruisce le accidentate vicende con un approccio insieme storico, culturale e politologico, coniugando grandi doti divulgative e la capacità di riconnettere le questioni più attuali a radici che affondano nel passato. Categorie interpretative anche complesse (modello funzionalista/federalista, Stati nazione e Stati membri, politiche intergovernative e sovranazionali) si trasformano nelle sue pagine in concetti accessibili con cui far luce su molti dei temi al centro del dibattito politico e degli equilibri internazionali. Senza apologia né retorica, il libro analizza i problemi, le prospettive e le azioni da intraprendere per giungere agli Stati Uniti d’Europa”.