“Rivolgo le mie più sentite congratulazioni a Pino Nano, grande giornalista calabrese e cosentino di adozione, a cui è stato conferito il Premio alla Carriera per il Giornalismo della prima edizione del Premio Letterario Roma International”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso felicitandosi per l’importante riconoscimento attribuito al Capo Redattore Centrale Responsabile dell’Agenzia Nazionale della TGR sino al 2019, anno in cui andò in pensione.

“Pino Nano - prosegue Franz Caruso - per oltre 30 anni ha raccontato la nostra terra con straordinaria professionalità attraverso tante importanti esperienze giornalistiche fino ad approdare alla redazione della sede regionale della Calabria, di cui è stato rigoroso ed impeccabile caporedattore responsabile, contribuendo alla formazione di tanti altri giornalisti che in lui, a giusta ragione, hanno visto un esempio da seguire”.

“Un giornalismo schietto e pragmatico quello di Pino Nano – conclude Franz Caruso – che ho sempre apprezzato anche nei suoi saggi sulla storia sociale della Calabria, che ha raccontato con spirito di servizio, senso critico e profonda conoscenza. Lo aspetto a Cosenza, a Palazzo dei Bruzi, per stringergli la mano e brindare insieme alla sua straordinaria e valente carriera che, certamente, proseguirà con l’impegno e la qualità professionale di sempre”.