Organizzato dall’Associazione Calabria excellent Ets di Calopezzati, si è svolto, presso una nota struttura turistico – ricettiva di Cariati un “Aperi-Togo”. Un’iniziativa durante la quale il sodalizio calabrese ha potuto rendicontare a tutti i partecipanti quanto realizzato nel 2023 nell’ambito del primo progetto dei laboratori di imprenditoria, realizzati insieme alla Coalizione cooperativa italiana per il Togo. “Sostenendo questo progetto, l’Associazione Calabria Excellent in Africa dimostra la sua generosità e il cuore solidale dei calabresi. Con il supporto di professionisti come Pedro’s, Stefano e la professoressa Elena Salvati, questo progetto offre formazione e opportunità per giovani e donne togolesi, promuovendo un futuro dignitoso nel loro paese natio” – ha commentato la consigliere regionale Luciana De Francesco presente all’iniziativa. “Bellissima serata durante la quale, l’associazione Calabria Excellent e “Le BCC per il Togo”, hanno mostrato i primi risultati ottenuti grazie ai laboratori di Pizzeria, Falegnameria e di Grafica digitale e Design, realizzati in Togo. Complimenti a tutti e la collaborazione con questo sodalizio per quanto mi riguarda continua all’insegna della concretezza” – ha affermato il senatore Ernesto Rapani nel suo intervento di saluto. Oltre alla professoressa Elena Salvati, volontaria iscritta a Calabria Excellent ed insegnante di arte a Reggio Calabria, che ha diretto i laboratori di grafica e design, presenti all’iniziativa anche i cariatesi Giovanni Pietro Tangari (in arte Pedro’s), maestro della scuola nazionale di pizza Api, Associazione pizzerie italiane, piazzaiolo pluripremiato e ambasciatore d’eccellenza culinaria per la Regione Calabria che ha diretto il laboratorio di pizzeria e Stefano Mussuto, Maestro falegname, che ha diretto il laboratorio di falegnameria. La Coalizione Cooperativa Italiana per il Togo, nata dall’unione del Progetto “Le Bcc con il Togo” e l’Associazione Calabria Excellent Ets è stata, invece, rappresentata dalle coordinatrici del progetto Loredana Sapia e Simona Cedrone e da Fabio Pugliese. Proprio quest’ultimi, a margine dell’iniziativa, hanno avuto modo di presentare le tante attività di solidarietà svolte parallelamente ai laboratori di imprenditoria e hanno presentato gli obiettivi e le novità previste per la missione del 2024.