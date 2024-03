di ANTONIO IAPICHINO - Presso l’aula liturgica della parrocchia “San Giovanni Battista” di Mirto Crosia si è svolto un incontro sul tema “La Misericordia e la compassione nelle relazioni internazionali”. L’iniziativa, moderata dal parroco, don Giuseppe Ruffo, è stata realizzata nell’ambito delle attività della scuola parrocchiale di formazione “Agli stessi sentimenti di Gesù Cristo”. Per l’occasione è giunto nella cittadina ionica un illustre relatore: mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo emerito di Reggio Calabria - Bova e autore di numerose pubblicazioni riguardanti la figura di San Francesco di Paola e la spiritualità dell’Ordine dei Minimi. Il presule ha ribadito che nell’Antico Testamento Dio rivela esplicitamente la sua Misericordia quando interviene per la liberazione del suo popolo dalla schiavitù d’Egitto. Con la misericordia – ha spiegato - Dio concede nuovamente la vita al peccatore. Dunque, “la misericordia è legata indissolubilmente alla conversione. La compassione dà la capacità di immedesimarsi nelle difficoltà e sofferenze altrui nonché la volontà di portarle con loro, ricordando le proprie difficoltà”. La compassione – ha evidenziato ‘Arcivescovo - è anche la virtù che “deve regolare i rapporti interpersonali all’interno della comunità”. Inoltre, mons. Morosini ha ribadito l’urgenza di ritornare a educare al sentimento del perdono e della riconciliazione. Il ruolo dei laici deve essere di “testimoni dei valori evangelici”. Ha messo in risalto il problema grave nella Chiesa di oggi, vale a dire, la trasmissione della fede. Ha invitato, infatti, a ripensare la catechesi degli adolescenti. Infine, ha esortato, in questo tempo quaresimale, a ripensare la fede come rapporto personale, ma anche come responsabilità nel trasmetterla alle nuove generazioni.