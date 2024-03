di DON MICHELE ROMANO - Nel Vangelo di questa IV Domenica di Quaresima, Anno B (Gv 3, 14-21), Gesù prosegue il lungo dialogo con Nicodemo, e gli rivela in maniera più esplicita, il meraviglioso progetto che Dio sta attuando nel mondo: "Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna" (v 16).

Condizione necessaria ed inderogabile, per la nostra Salvezza, quindi, rimane sempre la "Fede" in Cristo: chi lo rifiuta colpevolmente, si auto- condanna, perché quando rifiutiamo la Luce del suo perdono, vuol dire che preferiamo le Tenebre, e rifiutando il suo perdono, non consentiamo a Dio di illuminare di Grazia e di Misericordia il nostro peccato. D'altra parte, ci dice Papa Benedetto XVI, nella sua Enciclica: "Caritas in Veritate": "Ciascuno trova il suo bene, aderendo al progetto che Dio ha su di lui, per realizzarlo in pienezza; in tale progetto, infatti, egli trova la sua verità, ed è aderendo a questa verità che egli diventa libero" (Gv 8, 32). Dio non ci vuole "schiavi", ma figli "liberi": "Perché è questa la volontà di Dio, la vostra santificazione (1Ts 4, 3). Passaggio necessario, tuttavia, per questa "Rinascita" alla Vita eterna, rimane sempre, per l'evangelista Giovanni, "l'Innalzamento" di Gesù sulla Croce, l'espressione più alta dell'Amore di Dio per tutti noi. "E come Mosè innalzò il serpente nel deserto..."(v 14), divenuto "simbolo di salvezza", per tutti coloro che venivano morsi dai serpenti velenosi (ed oggi, questo "Simbolo", è stata assunto da ogni Farmacia, luogo dove troviamo le cure necessarie, per guarire dalle nostre malattie), così Gesù, con la suprema testimonianza del suo Amore: "Innalzato sulla Croce" (e ci invita a "guardare a Lui", perché solo così anche noi saremo "guariti" dai nostri peccati), ci fa capire, che nella sua Morte, "Rinasce", anche per noi, la certezza della Risurrezione!

La nostra "conversione" al Signore Gesù, quale "passaggio" dalle Tenebre alla Luce, rimane sempre un processo "personale", che tuttavia, riceve il suo supporto ideale, nella Comunità: quando, cioè, ci re-incontriamo con i nostri Fratelli, e celebriamo con loro, la "Fractio Panis", cioè, la Santa Eucarestia. È allora, che Gesù ci invita a "mettere la mano nel suo costato" (Gv 20, 27), a penetrare, cioè, in quel mistero insondabile, che è la sua Vita, e che Dio voglia, possa concludersi (sulla stregua di San Tommaso), con la "nostra" professione di fede: "Mio Signore e mio Dio" (Gv 20, 28). La nostra vita futura, dipende da questo, "Giàcchè chi crede in lui, non è condannato" (v 18). Purtroppo, sarà sempre una vita vuota ed infelice, quella che non si pone un orizzonte di salvezza, e si rassegna a "fare e ricevere il male" (v 19). Solo nel momento in cui scegliamo di vivere sull'esempio di Cristo, ispirati al suo "farsi dono" e spendersi per gli altri, stiamo già realizzando e "guadagnando" il nostro posto, nel Regno dei Cieli! Questo ci dice, che non siamo solo "in attesa" del Giudizio di Dio, ma siamo responsabili della nostra vita ogni giorno, perché è certo: "Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati" (1Tm 2, 4). Ora, se Dio è il Sole (giusto per fare un paragone!), ed io sto alla sua Presenza, mi illumino e mi riscaldo; ma se, malauguratamente, mi nascondo da Lui, sto al buio e al freddo. Del resto, è un po' come la Vita: Chi desidera vivere, deve necessariamente respirare! Chi decide di non respirare più, si autodistrugge, perché rifiuta volontariamente la Vita. Ecco, allora, la grande esortazione di Gesù: "Operare la Verità, fa venire alla Luce!" Sia questa Luce, a illuminare il nostro percorso quaresimale. Auguro a tutti, una buona e santa domenica!