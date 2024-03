di DON MICHELE ROMANO - Leggendo il Salmo 87(86), uno degli Inni più brevi del Salterio (appena 7 versetti), rimaniamo stupefatti per come viene descritta (sarebbe meglio dire "cantata"), la "città di Dio": Gerusalemme, depositaria di un amore straordinario da parte dell'Altissimo, che l'ha fondata stabile sui monti, e costituita "madre delle Nazioni!" Città, di cui si proclamano cose grandiose, eppure città contesa, conquistata, a volte distrutta dai grandi Imperi, che si sono susseguiti nella Storia..., e ancora oggi, martoriata da un conflitto assurdo, quanto catastrofico! Gerusalemme, denominata anche Sion, dal nome del monte su cui si erge, è, biblicamente parlando, la città di Dio per eccellenza, di cui ci dicono "cose gloriose". Sembra essere idealmente, all'origine di tutta la storia umana: ogni città, ogni popolo, ogni cultura: è nata là! Infatti, le località geografiche menzionate, sono indice dei quattro "punti cardinali" della Terra: *Ràab*, sta per Egitto, e rappresenta *l'Ovest* (trovandosi ad Ovest della Palestina); *Babilonia* è invece a Oriente, ad *Est; *Tiro* si trova a *Nord* (attuale Libano), e *l'Etiopia* invece a *Sud*. Il numero 4, rappresenta la totalità della Terra, per questo Gerusalemme, viene considerata: il centro del mondo: "tutti là sono nati!" Come a dire: viviamo tutti una grande casa! Questo Salmo, pertanto, potremo definirlo Salmo "Ecologico", che etimologicamente significa proprio: "discorso sulla casa", da: "Oikòs"- casa, e "Lògos"- discorso, a dire che: La casa di Dio, non è solo la casa di Israele, ma è la casa, di tutti gli uomini, e tutte le donne. Questa speranza, il Salmo l'affida alla "danza", arte stupenda, che invita a vivere ogni giorno con gioia e libertà. Ed è proprio con questa "Gioia", che ora proclamiamo (mi verrebbe meglio da dire: "cantiamo"), le meravigliose strofe di questo Salmo:

*Sui monti santi egli l'ha fondata; il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe*

*Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!*

*Iscriverò Ràab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono; ecco Filistèa, Tiro ed Etiopia: là costui è nato.*

*Si dirà di Sion: "L'uno e l'altro in essa sono nati e lui, l'Altissimo, la mantiene salda"*

*Il Signore registrerà nel libro dei popoli: "Là costui è nato".*

*E danzando canteranno: "Sono in te tutte le mie sorgenti"*

Il Salmo si chiude con la celebrazione di un'altra grande verità: "Sono in te tutte le mie sorgenti". Da questo si evince che anche la Vita, rappresentata dall'acqua, deriva da questo "centro" ( che oggi, qualcuno, definirebbe" "Ombelico del mondo"), in cui ognuno trova il proprio sostentamento. Del resto, quando Dio creò il Giardino terrestre, fece quattro fiumi. In questo Salmo, ritorna proprio il numero 4, ad indicare che questi fiumi coprono e raggiungono tutta la Terra. Gesù che muore a Gerusalemme

(Grande "Dio-Incidenza), dichiarerà di essere la "vera sorgente di acqua viva", e "chi ne beve, non avrà più sete in eterno" (Gv 4,14). E dal momento che tutti, siamo stati fatti "a sua immagine", possiamo anche dire di Cristo, che: "in Lui siamo nati". Ma, ancor di più, con l'Apostolo Paolo, possiamo affermare che: "Se in lui moriamo, con lui anche ri-nasceremo" (2Tm 2, 11). Facciamo, allora, della nostra vita, una "danza", e intanto balliamo ringraziando Dio per questa gioia che ogni giorno ci regala. Che mai avvenga per noi, quello che diceva Gesù:

"A chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: "Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto" (Mt 11, 16-17). Ci chiediamo: Ma noi, dove cerchiamo la gioia piena? Solo Gesù può darcela! Ognuno di noi, è chiamato sì, ad unirsi alla città di Dio, ma solo Gesù, è l'unico che può donarci la "cittadinanza", per poter accedere alla Gerusalemme Celeste! Auguri di cuore a tutti, per una gioiosa e serena giornata.