Arriva a Cosenza e provincia la quarta edizione di “Sempre aperti a donare”. McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare della Calabria donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e convivialità a chi è più fragile. In provincia - riferisce testualmente una nota del Csv Cosenz a- sono 430 i pasti caldi donati a settimana attraverso alcuni enti partner territoriali convenzionati. Un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie. I ristoranti McDonald’s di Cosenza, Rende (centro commerciale Metropolis), Zumpano e Corigliano Calabro (lungo la SS 106), sono coinvolti nel progetto. Il team di lavoro dei ristoranti si occupa della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti rispettivamente ai seguenti enti benefici: gruppo Caritas parrocchiale Sant’Antonio di Rende, AMICIB di Cosenza, Istituto Divina Provvidenza di Cosenza, Istituto Monaca Santa di Cosenza, Istituto Cuore Immacolato di Maria di Cosenza, Istituto Educativo S. Maria delle Vergini di Cosenza, Cooperativa Sociale “La Terra” di Cosenza, Associazione Casa Nostra di Cosenza, Fondazione Casa S. Francesco D`Assis di Cosenza, Associazione Azzurra di Corigliano, Cooperativa Sociale I Figli della Luna di Corigliano e Cooperativa Serena di Corigliano.

La nuova edizione del progetto si inserisce nel più ampio percorso di avvicinamento e profondo sostegno alle comunità di cui McDonald’s è parte e, dal suo lancio nel 2020, ha permesso di donare 527mila pasti in totale in tutta Italia.